Valentina Pelinel a publicat imagini nemaivăzute de la nunta cu Cristi Borcea. Cum au arătat cei doi în urmă cu 8 ani

Valentina Pelinel și Cristi Borcea au sărbătorit opt ani de căsnicie, iar vedeta a marcat momentul prin publicarea unor fotografii inedite de la nuntă. Fostul model a rememorat ziua specială și a transmis un mesaj emoționant despre familia pe care au construit-o împreună.

Imagini nemaivăzute de la nunta Valentinei Pelinel cu Cristi Borcea Foto: arhiva Click!

În imaginile publicate pe rețelele sociale, Valentina Pelinel și Cristi Borcea apar în ziua în care și-au unit destinele, în urmă cu opt ani. Alături de fotografii, vedeta a transmis un mesaj despre acel moment important, când fiul lor, Milan, le-a fost alături, iar gemenele erau încă nenăscute.

„Acum 8 ani, în ziua în care ne-am unit destinele. Cu Milan lângă noi, fetițele în burtică și inimile pline. O zi pe care o vom păstra mereu în suflet”, a scris Valentina Pelinel.

Pentru cei doi, luna septembrie are o semnificație aparte, iar cifra opt este considerată de vedetă una norocoasă. Născută pe 8 septembrie 1980, Valentina spune că simbolul infinitului pare să le însoțească povestea de iubire.

Cum își păstrează romantismul după opt ani de căsnicie

Într-un interviu acordat pentru Libertatea, Valentina Pelinel a vorbit despre relația cu soțul său și despre felul în care reușesc să mențină romantismul, chiar și după ani de căsnicie și în ciuda responsabilităților familiale.

„8 e cu noroc, sunt și născută pe 8 în 1980, ne urmărește semnul infinitului. E o lună specială pentru noi, 8 ani de la căsătorie. La noi întotdeauna e aniversare, dacă pot să spun așa, pentru că noi ne respectăm foarte mult timpul în doi. Ne spunem «te iubesc» în fiecare zi de nenumărate ori, nu doar de sărbători.

De fiecare dată când vorbim la telefon noi închidem cu «te iubesc». Așa că noi avem doza noastră de romantism tot timpul, care nu cred că s-a pierdut după opt ani”, a mărturisit vedeta.

Comunicarea, secretul relației lor

Valentina Pelinel a recunoscut că viața de familie vine și cu provocări, de la afaceri și probleme personale până la responsabilitățile legate de creșterea copiilor. În opinia sa, comunicarea sinceră este esențială pentru a depăși momentele dificile.

„Provocări sunt de tot soiul în viață, dar pot să-ți zic așa că într-adevăr comunicarea într-un cuplu e foarte importantă. Evident că îți iubești partenerul de viață, că de asta îți iei partener de viață. Dar sunt multe: afaceri, chestiuni personale, copii, nu știu, apar răceli, întotdeauna ai factori de stres și în casă, și în afară.

Dar atât timp cât comunici bine cu partenerul tău, eu zic că orice se poate rezolva pe lumea asta, dacă ești sănătos, evident, că asta e de la Dumnezeu”, a declarat soția lui Cristi Borcea.

Valentina Pelinel și Cristi Borcea au împreună trei copii: Milan și gemenele, iar aniversarea celor opt ani de căsnicie le-a oferit prilejul de a rememora una dintre cele mai importante zile din viața lor.