Proiectul secret al Ramonei Olaru. Unde va apărea asistenta TV: „Mai durează câteva luni”

După ani întregi în care a sperat să fie chemată la castinguri și să i se ofere șansa de a juca pe marile ecrane, Ramona Olaru și-a văzut visul împlinit. Asistenta TV se pregătește să facă pasul către lumea filmului, urmând să interpreteze un rol într-o comedie românească.

Ramona Olaru cucerește lumea filmului Foto: instagram

Proiectul se află la început de drum, filmările urmând să demareze în perioada următoare, însă vedeta promite un personaj spumos, care i se potrivește de minune.

Ramona Olaru, debut pe marile ecrane

Întâlnită la evenimentul dedicat lansării noului sezon al emisiunii „Insula Iubirii”, Ramona Olaru a exclus orice participare la un format de tip reality show, fiind concentrată pe noua direcție din carieră. Aceasta a dezvăluit că personajul pe care îl va juca este unul nuanțat, ce reflectă parțial propriul stil de viață și fel de a fi.

„Trebuie doar să îți dorești. Te pui la drum oarecum. O să fie o comedie românească. Nu pot să dau mai multe detalii pentru că abia acum ne apucăm de ea. Pe parcurs o să pot să vorbesc. Îmi place foarte mult rolul pe care o să-l am. Nu sunt nici personaj pozitiv, nici negativ. Sunt așa și așa. Oarecum mă și reprezint pe mine ca și comportament. Mai durează câteva luni bune până apare, dar o să vă țin eu la curent. Important este că am ajuns aici”, a explicat Ramona Olaru pentru Libertatea.

Disciplină strictă și viață cumpătată: „Ies doar vinerea în oraș, până la ora 1”

Pe lângă noul angajament din cinema, asistenta TV traversează o perioadă marcată de disciplină și atenție la odihnă. Aceasta a mărturisit că stilul său de viață s-a schimbat substanțial, renunțând la nopțile pierdute în cluburi pentru a face față programului matinal de televiziune.

„Pe programul meu eu ies doar vinerea în oraș și ies de la 8-9 până la 12-1. Ca să am timp să mă refac până luni. Doar așa ies. În rest nu mă mai vedeți la petreceri ca-n tinerețe. Nu mai pot. (...) În mare parte am fost cumpătată mereu, toată viața mea. Tot timpul am știut când să mă opresc. Sunt de la fermă. Mă duceam pe jos, pe câmp, la discotecă, dansam toată noaptea și mă întorceam tot pe jos, pe câmp, pe tocuri”, a completat vedeta.