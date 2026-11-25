La mai bine de o lună de când a devenit mamă pentru prima dată, Anca Surdu a vorbit deschis despre una dintre cele mai dificile perioade din viața sa. Soția fotbalistului Denis Alibec a dezvăluit că nașterea fiicei lor, Aria Maria, nu a decurs așa cum își imaginase.

Complicațiile care au apărut după ce Anca Surdu a născut Foto: Instagram

Anca Surdu a ajuns la cezariană de urgență

Fosta gimnastă și partenerul ei au devenit părinți pe 9 octombrie 2026, însă bucuria venirii pe lume a micuței a fost umbrită de complicații medicale apărute imediat după naștere.

Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, Anca Surdu a povestit că totul s-a schimbat în doar câteva ore. O problemă medicală neașteptată și contracțiile care s-au intensificat au făcut necesară o operație de cezariană de urgență.

„Mi-am dat seama că nici eu nu am povestit prea mult despre venirea pe lume a Ariei. Totul s-a întâmplat repede. O problemă medicală, contracții tot mai dese și o cezariană de urgență.

În câteva ore toate planurile mele despre cum avea să arate ziua în care îmi voi ține pentru prima dată fetița în brațe au dispărut”, a mărturisit aceasta.

Momentul pe care îl așteptase cu emoție pe parcursul întregii sarcini s-a transformat într-o experiență pe care spune că nu o va uita niciodată.

Fiica lui Denis Alibec a avut nevoie de incubator și oxigen

Problemele nu s-au oprit după naștere. Micuța Aria Maria a venit pe lume cu o greutate de 2.580 de grame și a avut nevoie imediat de îngrijiri medicale speciale.

În loc să petreacă primele clipe alături de mama sa, fetița a fost internată în incubator și a avut nevoie de oxigen. Au urmat investigații, suspiciuni de infecție și tratamente administrate sub atenta supraveghere a medicilor.

„Aria s-a născut cu 2.580 g, iar în loc să o am lângă mine, așa cum visasem, a avut nevoie de îngrijiri medicale, incubator și oxigen. Au urmat suspiciunea unei infecții, analize, antibiotice și zile în care așteptam cu sufletul la gură fiecare veste despre evoluția ei”, a povestit fosta sportivă.

Anca Surdu a recunoscut că unul dintre cele mai dureroase sentimente a fost acela de a deveni mamă fără să își poată ține copilul în brațe.

„Îmi amintesc cât de ciudat era sentimentul acela. Să fiu mamă, dar să nu-mi pot ține copilul lângă mine”, a mai spus ea.

Mesaj emoționant pentru părinții care trec prin încercări similare

Soția lui Denis Alibec a mărturisit că nimic nu a pregătit-o pentru momentele în care a trebuit să privească neputincioasă cum fiica ei primește îngrijiri medicale.

„Nu cred că poți fi vreodată pregătit pentru sentimentul de neputință pe care îl ai atunci când copilul tău are nevoie de ajutor, iar tu nu poți face altceva decât să ai încredere, să aștepți și să speri”, a transmis aceasta.

Din fericire, perioada dificilă a rămas în urmă, iar micuța Aria Maria se află acum acasă, alături de părinții săi. Experiența prin care a trecut a determinat-o însă pe Anca Surdu să privească diferit poveștile celorlalți părinți și să vorbească despre realitatea ascunsă din spatele imaginilor perfecte din social media.

„Poate tocmai de aceea am simțit să împărtășesc și eu o parte din povestea noastră. Pentru că în spatele unei fotografii frumoase poate exista o perioadă despre care nu știm nimic. În spatele unui zâmbet pot exista multe lacrimi. Și în spatele unei mame care pare că le are pe toate sub control poate exista o poveste pe care încă încearcă să o înțeleagă. Să fim puțin mai blânzi unii cu ceilalți”, a scris aceasta.

Un an plin de schimbări pentru Anca Surdu și Denis Alibec

Anul 2026 a adus două dintre cele mai importante momente din viața cuplului. După ce și-au unit destinele în vara acestui an, Anca Surdu și Denis Alibec au devenit părinți pentru prima dată câteva luni mai târziu.