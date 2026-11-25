Antena 1 a anunțat ieri noii prezentatori ai show-ului de Revelion 2027, gazdele programului de divertisment fiind matinalii Dani Oțil și Răzvan Simion. Au însă o misiune tare grea. De patru ani, de când Dan Negru a demisionat de la Antena 1, PRO TV le-a cam luat caimacul, de Anul Nou. Iată ce spune, exclusiv pentru Click!, Dan Negru, lider de audiență, timp de 26 de ani consecutiv, despre rugămintea fanilor de a reveni pe micul ecran, cu tradiționalul său program de Revelion.

1/6 Revelion 2027 va fi prezentat la Pro TV de Pavel Bartoș și de Raluka, iar la Antena 1, de matinalii Dani Oțil și de Răzvan Simion Foto: Facebook

Dan Negru: „Anii ăia eu nu li-i mai pot da înapoi!”

Dan Negru a demisionat din Antena 1, în urmă cu patru ani, și s-a transferat la Kanal D, unde prezintă numai concursuri de cultură generală. Cum fanii îl tot roagă, pe conturile sociale, să revină pe micul ecran, de Anul Nou, cu show-ul cu zeci de soliști și cu celebrul concurs cu măști, care îi țineau cu sufletul la gură, pe 31 decembrie, uitând și de sarmalele din farfurie, Dan Negru le-a transmis un mesaj, exclusiv prin intermediul Click!:

„Nu de mine le este dor celor care vorbesc mereu despre „Revelionul lui Negru”. Le e dor de ei, de anii ăia în care erau toți acasă, laolaltă cu familia și se uitau la tv. Dar anii ăia eu nu li-i mai pot da înapoi. Le e dor de ei, nu de mine!”.

„Cât de mult sunteți iubit de noi oamenii de rând!”

De pildă, un nostalgic al Revelioanelor de la Antena 1 ale lui Dan Negru i-a scris pe Facebook:

„Nici nu aveți idee cât sunteți de iubit de noi oamenii simpli, de rând! Ne-ați distrat cu „Revelioanele de poveste”, an de an, cu actori, artiști distinși, cu valori ce nu se mai nasc prea curând, care au devenit istorie din păcate pentru noi....Cât de mult ne lipsesc!”.

Planul-surpriză al lui Dan Negru. Ce îi spusese, la filmări, Horia Moculescu: „Ești nebun!”

Dan Negru ne-a vorbit și despre posibilitatea revenirii cu același show de succes:

„Probabil, vor reveni, cândva, la un Revelion mare, difuzat pe un ecran. Am avut multe discuții despre Revelioane, în anii astia, și cu televiziuni și cu streaminguri. Deocamdată, nu m-au convins. 26 de ani de Revelioane lider parcă e de-ajuns. Horia Moculescu, la al 25-lea Revelion consecutiv, mi-a spus: „Negrule, ești nebun! Țara asta are de totul 100 de ani de la Unirea din 1918, și din suta asta de ani tu un sfert ai făcut Revelioane?”.

„Protevelion 2027” este prezentat de actorul Pavel Bartoș și de solista Raluka

Unai Iparragirre, director de programe la PRO TV, a vorbit despre pregătirile pentru petrecerea de Revelion, prezentată de Pavel Bartoș și de Raluka, despre numeroasele surprize pentru telespectatori:

„Protevelion este unul dintre formatele care au devenit o tradiţie pentru publicul nostru, un reper al nopţii dintre ani şi un motiv în plus pentru care familiile şi prietenii aleg să fie împreună în faţa televizorului.

Ştim că aşteptările sunt mari, de la un an la altul, şi tocmai de aceea ne dorim să păstrăm ceea ce face acest format atât de îndrăgit: spectacolul, muzica, umorul şi surprizele, dar să venim de fiecare dată cu elemente noi, care să ţină publicul aproape.

„Ne dorim ca telespectatorii să înceapă 2027 cu energia bună”

În ediţia Protevelion 2027, cei de acasă pot vedea un mix de momente spectaculoase, întâlniri inedite şi multă comedie, într-un ritm de petrecere care să ne aducă pe toţi împreună la trecerea dintre ani. Ne dorim ca telespectatorii să râdă, să se bucure şi să înceapă 2027 cu energia bună pe care doar o astfel de petrecere o poate aduce”, a menționat, potrivit comunicatului de presă.

Antena 1 a schimbat prezentatorii. Cine sunt noile gazde ale show-ului de Revelion

Și Antena 1 se află în febra pregătirilor cu programul pentru Revelion 2027. Anul acesta gazde vor fi matinalii Răzvan Simion și Dani Oțil, alături de Alina Pușcaș. Potrivit postului TV, show-ul ce va fi difuzat de Anul Nou va include muzică, invitați speciali și momente de divertisment, urmând să fie difuzat simultan la Antena 1 și pe platforma AntenaPLAY.