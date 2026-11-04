Ghinion teribil pentru Dani Oțil. A rămas fără bani. „De aia în filmele americane bat ăștia aparatele”

Dani Oțil s-a întors în România după ce a stat o o lună și jumătate în Malta pentru filmările la emisiunea „Power Couple”. Acesta a arătat urmăritorilor săi ghinionul de care s-a lovit chiar la început de zi.

Foto: Instagram

Prezentatorul TV Dani Oțil a stârnit amuzamentul urmăritorilor săi pe rețelele de socializare după ce a căzut victimă unuia dintre cele mai frustrante scenarii ale vieții moderne: un baton de ciocolată blocat într-un automat. Cum a procedat acesta.

ZI cu ghinion pentru Dani Oțil

Totul a început de la un baton de ciocolată dintr-un automat de snacks-uri, care a rămas blocat. Dani Oțil s-a gândit, prima oară, să mai plătească 4 lei pentru încă un baton de ciocolată, ca să-l împingă pe cel blocat. Totuși, s-a gândit după la o altă strategie: să plătească pentru un produs de pe rândul de sus, ca în cădere să-l lovească pe celălalt.

„Am zis că-mi merge bine azi, că se oprește ploaia. Ăsta e norocul meu. Acum mai dau 4 lei să-mi împingă încă un d-ăla să pice ăsta. De aia în filmele americane bat ăștia aparatele. Sau dacă iau o turtă dulce, cade și-mi ia ăsta și rămân și cu turta dulce. Ia să încerc”, spune Dani Oțil pe InstaStory.

Lucrurile nu ai mers conform planului, iar turta dulce a căzut din tonomat fără a lovi batonul de ciocolată. Ulterior, a mers la planul inițial și a decis să mai bage 4 lei în aparat pentru același produs. Tonomatul a dat eroare și a rămas fără batonul de ciocolată.

Ghinion pentru Dani Oțil la tonomatul de snacks-uri. A rămas cu batonul de ciocolată blocat în apara Foto: InstaStory

Dani Oțil, Gabriela Prisăcariu și micuțul Tiago, prânz în mașină

Odată ajuns în România, Dani Oțil s-a întors la pasiunile sale, și anume cursele de mașini. Alături i-au fost soția, Gabriela Prisăcariu, și Tiago. Astfel, prezentatorul TV a arătat pe Instagram cum a decurs o zi din viața sa. Dimineața a mâncat o omletă cu șuncă, după care a plecat spre circuit. A făcut și o pauză de masă, în care toți trei au stat în mașină, feriți de frigul de afară și au mâncat mici cu cartofi prăjiți

La prima cursă, Dani Oțil a ieșit pe locul al doilea, însă la a doua s-a clasat pe primul loc, plecând acasă cu un trofeu. Acesta a afirmat că în ultimii trei ani nu a participat la nicio cursă pe ploaie, însă prezentatorul a făcut față provocării și a rămas pe podium.