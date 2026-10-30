 Dani Oțil, mesaj ironic pentru educatori înainte de Halloween: „De ce le dați copiilor taskuri pe care nu pot să le facă?”
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Dani Oțil, mesaj ironic pentru educatori înainte de Halloween: „De ce le dați copiilor taskuri pe care nu pot să le facă?”

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Dani Oțil a intrat în atmosfera de Halloween alături de familia sa, iar pregătirile pentru această sărbătoare s-au transformat într-un moment plin de umor. Prezentatorul TV a publicat imagini în care apare pregătind un dovleac, dar și discutând cu soția sa despre colecția de cuțite pe care o are în casă.

Dani Oțil
Dani Oțil Foto: arhivă

Dani a început prin a-și apăra pasiunea pentru ustensilele de bucătărie, glumind că un bărbat nu are niciodată suficiente cuțite. Replica soției sale nu a întârziat să apară, mai ales că aceasta a observat că unele dintre obiecte nu sunt tocmai practice pentru tăiat.

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Foto: Instagram

Dani Oțil și-a apărat colecția de cuțite

„Un bărbat... nu are niciodată suficiente cuțite în casă. Dacă vreodată mai comentezi că-mi comand cuțite de pe net...”, a spus Dani Oțil, înainte ca soția sa să îl întrerupă.

Deci de asta nu le pot folosi eu? De asta nu mă lași să le folosesc? Ăsta nici măcar nu taie!”, a replicat aceasta.

Prezentatorul a venit imediat cu explicația, păstrând tonul glumeț: „Ăsta este pentru altceva: să întinzi untul pe pâine când ești în vacanță”.

Dovleacul de Halloween, provocare pentru părinți

În mijlocul pregătirilor a apărut și copilul, îmbrăcat într-un costum verde, care a anunțat că are propriul plan culinar: „Eu fac mâncare, fac ciorbă de dovleci”.

Dani Oțil a profitat de ocazie pentru a transmite un mesaj ironic educatorilor din România, pornind de la activitățile de Halloween pe care cei mici le primesc uneori de făcut acasă.

„Am o întrebare... Pentru toți educatorii din România, de ce dați task-ul copiilor de Halloween, de exemplu, pe care ei nu pot să le facă? Adică, ei pot să le picteze, dar noi am ales să folosim colecția de cuțite...”, a glumit prezentatorul.

În timp ce curăța dovleacul, Dani a continuat să descrie atmosfera specifică sărbătorii: „Acel moment din an când dai voie să te murdărești, e legal să mănânci dulciuri primite de la străini și poți să sperii pe oricine, că nu se supără”.

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Foto: Instagram

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