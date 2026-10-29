Maia Morgenstern revine pe micul ecran. În ce serial de la Antena 1 va juca marea actriță

Maia Morgenstern se întoarce pe micile ecrane, de această dată într-o producție originală Antena 1, intitulată „Inimă sub acoperire”. Cu o carieră impresionantă în teatru, film și televiziune, actrița se alătură distribuției unui serial în care va da viață unui personaj puternic, marcat de sacrificiu și iubire necondiționată. Revenirea sa marchează și o nouă colaborare cu producătoarea Ruxandra Ion, alături de care a lucrat și la alte proiecte cunoscute publicului român.

Maia Morgenstern revine pe micul ecran în noul serial „Inimă sub acoperire” Foto: arhiva Click!

În noul serial, Maia Morgenstern o va interpreta pe Elena Secăreanu, mătușa lui Ian, personaj interpretat de Ian Secăreanu, pe care îl crește ca pe propriul copil după ce acesta rămâne orfan. Deși are deja o fiică, Elena nu face nicio diferență între cei doi copii și le oferă aceeași dragoste și grijă.

Viața nu îi este însă deloc ușoară. Mamă singură, femeia ajunge să facă menaj pentru a-și putea întreține copiii. Atunci când soțul său refuză să îl accepte pe Ian în familie, Elena ia o decizie radicală și renunță la căsnicie, alegând să își dedice viața celor mici.

Rolul aduce în prim-plan povestea unei femei care pune binele copiilor mai presus de propriile dorințe și care găsește puterea de a merge mai departe chiar și în cele mai dificile momente.

Maia Morgenstern, primele declarații despre revenirea pe micul ecran

Pentru Maia Morgenstern, participarea la „Inimă sub acoperire” reprezintă o nouă întâlnire cu o echipă alături de care a mai lucrat și cu o poveste care a convins-o prin emoția și complexitatea sa. Actrița a mărturisit că a acceptat propunerea cu bucurie, atrasă atât de scenariu, cât și de oamenii implicați în realizarea producției.

„Această propunere a venit firesc, ca o continuare a unei colaborări fericite şi ca un dar mult aşteptat. Dorința de a aduce în fața publicului o poveste tulburătoare, încărcată de emoție, de iubire, dar si situații de un dramatism neașteptat, răsturnări de situații, rezolvări neașteptate, bucuria de a mă întâlni cu oameni dragi, actori pe care îi cunosc şi îi respect nespus, dar şi actori tineri, talentați şi creativi ...toate acestea m-au făcut să mă alătur cu bucurie echipei de creație!”.

Actrița spune că a descoperit numeroase asemănări între ea și personajul pe care îl interpretează, în special în ceea ce privește valorile care îi definesc viața.

„Elena e mamă, e MAMA ce va pune mai presus de orice binele copiilor săi. Mă întâlnesc cu personajul meu, care asemenea mie, poartă cu sine ideea de iubire necondiționată, de sacrificiu, dorința de a ajuta şi, nu în ultimă instanță, speranța. Chiar am descoperit că am foarte multe în comun cu Elena!”.

Ruxandra Ion a vorbit despre bucuria de a o avea din nou în echipă pe actriță și despre felul în care aceasta a contribuit la construirea personajului Elena.

„Maia Morgenstern este unul dintre acei actori rari, care dau valoare oricărei povești prin simpla lor prezență. Este un om extraordinar, un profesionist desăvârșit și un artist care reușește de fiecare dată să aducă o profunzime aparte personajelor sale. Mă bucur foarte mult că a acceptat să facă parte din distribuția Inimă sub acoperire, pentru că Elena este un personaj puternic, cu o poveste de viață emoționantă, construită în jurul iubirii necondiționate și al sacrificiului. Iar Maia i-a dat exact acea sensibilitate și autenticitate care vor ajunge direct la sufletul telespectatorilor. Este o mare bucurie să o avem din nou alături de noi!”.

Aprecierea pentru Maia Morgenstern vine și din partea regizorului Nicolae Tănase, care a evidențiat profesionalismul actriței și disponibilitatea acesteia de a explora permanent noi posibilități de interpretare.

„Doamna Maia este inspiratională - de când ajunge pe platou, până se termină ziua de filmare. Nu doar că textul sau situaţia nu o pun niciodată ȋn dificultate, dar nu este niciodată mulţumită doar cu ‘prima mână’. Deși aduce decenii de experienţă și profesionalism la cadru, este deschisă și curioasă să incerce orice propunere, să se muleze pe orice indicaţie, ba chiar să și ȋncerce orice sugestie sau situatie improvizată care se naște ȋntre colegi... Dar nu doar la cadru i se simte aportul pozitiv - simpla ei prezenţă ȋnnobilează echipa. De la cum ne vorbim, la ce aport ȋncercăm să avem la fiecare secvenţă – prezenţa ei ne face sa fim mai buni”.

O carieră impresionantă, recunoscută în țară și în străinătate

Maia Morgenstern se numără printre cele mai apreciate actrițe românești, cu o activitate de peste patru decenii în teatru, film și televiziune. Talentul său a fost recunoscut prin numeroase premii și distincții, atât în România, cât și la nivel internațional.

Pentru rolul din filmul „Balanța”, regizat de Lucian Pintilie, actrița a primit Ursul de Argint la Festivalul Internațional de Film de la Berlin și Premiul Felix al Academiei Europene de Film, în 1993. În teatru, a fost recompensată cu Premiul UNITER pentru interpretarea Medeei din „Trilogia antică”, dar și pentru rolul din spectacolul „Astă seară: Lola Blau”.

În 2004, Maia Morgenstern a obținut premiul pentru cea mai bună actriță la gala EMMA Awards de la Londra, pentru interpretarea mamei lui Iisus în filmul „Patimile lui Hristos”, regizat de Mel Gibson. În același an, Parlamentul European de la Strasbourg a desemnat-o „Actrița și Femeia anului 2003”.

De-a lungul timpului, artista a primit și alte distincții importante, printre care Ordinul Artelor și Literelor în grad de Cavaler, acordat de Franța în 2012, și Ordinul Regal „Nihil Sine Deo”, în 2013. În 2017, a primit titlul de Doctor Honoris Causa Artis din partea Universității de Vest din Timișoara, iar un an mai târziu a fost declarată cetățean de onoare al Municipiului București. În 2019, Maia Morgenstern a fost recompensată cu Premiul UNITER pentru întreaga activitate.

Prin rolul din „Inimă sub acoperire”, actrița revine într-o poveste despre familie, iubire și puterea de a face sacrificii pentru cei dragi.