Maia Morgenstern, mărturisiri sincere despre relația cu Claudiu Istodor: „Căsătoria, 40 de ani cu suspendare”

Maia Morgenstern a vorbit deschis la emisiunea „Furnicuțele” despre relația sa cu actorul Claudiu Istodor, o poveste de viață care a trecut prin despărțiri, regăsiri și momente de profunzime.

Mărturisiri făcute de Maia Morgenstern despre soțul ei Foto: arhivă

Cum a început povestea lor

Cei doi s-au cunoscut în perioada studenției, s-au căsătorit, au avut un copil, s-au separat pentru o vreme, dar destinul i-a readus împreună. Claudiu Istodor este cu un an mai mare decât Maia Morgenstern, iar actrița își amintește de perioada facultății cu nostalgie și umor. Actrița a povestit despre zilele în care se refugia în camera de cămin, urmând să se căsătorească cu Claudiu Istodor și să-l aducă pe lume pe copilul lor.

Cu sinceritate, Maia a descris relația astfel: „Căsătoria, 40 de ani cu suspendare”.

Deși au existat perioade în care drumurile lor s-au despărțit, Maia și Claudiu trăiesc din nou împreună. Într-un moment televizat, Claudiu Istodor i-a transmis un mesaj emoționant, semn că între cei doi persistă o legătură profundă, construită pe decenii de experiențe comune.

„Prima oară când am auzit de ea a fost de la asistentele de la actorie, fusese la examenele de admitere de la UNATC și mi s-a spus că a intrat această fată extraordinară, frumoasă, talentată”. Actorul nu a mai apucat să își termine ideea deoarece a fost recunoscut de o fană a serialului „Adela”.

„Dacă erai tu aici, se făcea coadă”, a mai spus Claudiu Istodor.

Maia Morgenstern este bunică

Venirea pe lume a lui Amos a reprezentat un moment important pentru întreaga familie. Cabiria Morgenstern, fiica Maiei, a devenit mamă pentru prima dată la vârsta de 26 de ani.

Tatăl lui Amos este actorul Adrian Ciobanu, cu 37 de ani mai mare decât Cabiria. Cei doi au avut o apariție discretă în spațiul public și au preferat să își păstreze relația departe de atenția presei.

Maia Morgenstern și-a dorit să devină bunică, iar nașterea lui Amos a fost primită cu multă bucurie. Pentru Maia Morgenstern, acesta este primul nepot, iar Cabiria spune că mama ei este extrem de încântată de noul rol.

„Viața mea arată cu totul altfel. Este, într-un fel, ce mi-am imaginat. Mama își dorea foarte mult un nepot, nepoți de la mine, de la noi, copiii ei. Ezra este primul nepot și mama este extrem de încântată”, a povestit Cabiria.

Tânăra a descris-o pe Maia Morgenstern drept o bunică foarte prezentă, care se implică și vrea să fie alături de nepotul ei ori de câte ori poate.

„Este foarte prezentă, voluntară, uneori se aruncă și face lucruri mai devreme decât e cazul și atunci trebuie temperată”, a mai spus Cabiria.