Maia Morgenstern, în culmea fericirii. Motivul bucuriei sale. „Viața mea arată cu totul altfel”

Este sărbătoare în familia Maiei Morgenstern. Amos Ezra, primul nepot al îndrăgitei actrițe, a împlinit astăzi un an. Cu această ocazie, vedeta a publicat pe rețelele de socializare o imagine alături de micuț și i-a transmis o urare plină de emoție.

Maia Morgenstern Foto: Facebook

Maia Morgenstern este foarte apropiată de nepotul său și nu ezită să împărtășească, din când în când, momente petrecute împreună. De această dată, actrița a ales o fotografie realizată în timpul unei vacanțe pe litoralul românesc.

„La mulți ani, viață! La mulți ani, Amos Ezra Iancu Morgenstern”, a scris Maia Morgenstern pe Facebook.

Amos Ezra, primul nepot al actriței

Venirea pe lume a lui Amos a reprezentat un moment important pentru întreaga familie. Cabiria Morgenstern, fiica Maiei, a devenit mamă pentru prima dată la vârsta de 26 de ani.

La rândul ei, Cabiria a marcat aniversarea fiului său printr-o fotografie realizată în urmă cu un an, în primele ore de viață ale copilului, însoțită de un mesaj emoționant.

Tatăl lui Amos este actorul Adrian Ciobanu, cu 37 de ani mai mare decât Cabiria. Cei doi au avut o apariție discretă în spațiul public și au preferat să își păstreze relația departe de atenția presei.

Cum s-a schimbat viața Cabiriei după ce a devenit mamă

Cabiria Morgenstern a povestit că nașterea fiului său i-a schimbat radical viața. Deși recunoaște că perioada de după venirea pe lume a copilului vine cu multă oboseală, tânăra spune că existența ei a căpătat un nou sens.

Într-un interviu acordat pentru Știrile Antena Stars, Cabiria a vorbit și despre relația dintre fiul ei și celebra sa bunică.

Maia Morgenstern, o bunică foarte implicată

Actrița și-a dorit să devină bunică, iar nașterea lui Amos a fost primită cu multă bucurie. Pentru Maia Morgenstern, acesta este primul nepot, iar Cabiria spune că mama ei este extrem de încântată de noul rol.

„Viața mea arată cu totul altfel. Este, într-un fel, ce mi-am imaginat. Mama își dorea foarte mult un nepot, nepoți de la mine, de la noi, copiii ei. Ezra este primul nepot și mama este extrem de încântată”, a povestit Cabiria.

Tânăra a descris-o pe Maia Morgenstern drept o bunică foarte prezentă, care se implică și vrea să fie alături de nepotul ei ori de câte ori poate.

„Este foarte prezentă, voluntară, uneori se aruncă și face lucruri mai devreme decât e cazul și atunci trebuie temperată”, a mai spus Cabiria.

Între cele două există însă o comunicare bună, iar Cabiria a explicat că relația lor funcționează foarte bine: „Nu m-aș avânta să spun că este o persoană care dă sfaturi. Comunicăm foarte eficient”.