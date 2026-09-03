Fiica Oanei Roman, apariție de revistă la un eveniment monden. Ce rochie elegantă a purtat adolescenta

Oana Roman a bifat o apariție memorabilă pe covorul roșu la cel mai recent eveniment monden VIVA, însă toate privirile au fost ațintite asupra fiicei sale, Isabela. Tânăra s-a transformat într-o domnișoară de o finețe rară, etalând o ținută impecabilă.

Fiica Oanei Roman apariție surprinzătoare Foto: Instagram

Isabela a făcut senzație la petrecerea VIVA!, unde a pășit alături de mama sa purtând o rochie vaporoasă spectaculoasă, dovedind că a moștenit eleganța și bunul-gust al familiei.

O adevărată domnișoară: ținuta impecabilă cu care Isabela a atras toate privirile la panou

La fiecare apariție publică, legătura strânsă dintre Oana Roman și fiica ei este evidentă, însă prezența la aniversarea VIVA! din cadrul ParkLake a marcat o schimbare vizibilă de stil.

Isabela a ales o rochie maxi fără umeri, dintr-un material diafan cu motive florale în nuanțe calde de roz pudrat și alb. Părul strâns elegant la spate a lăsat la vedere un colier strălucitor tip choker, iar accesoriul central a fost o geantă mini albă, foarte șic, ținută cu grație în fața camerelor de filmat.

Încântată de felul în care fiica ei a pășit pe covorul roșu și de aprecierile primite de la cei prezenți, Oana Roman a împărtășit emoția momentului pe rețelele sociale, alături de o declarație de suflet:

„Fata mea e mare și frumoasă, bună și cuminte și mergem împreună peste tot de când era mică. M-am întâlnit cu prieteni dragi și recunosc că m-am mândrit cu ea”.

Lecția de parenting a Oanei Roman

Mândria Oanei Roman nu este legată doar de frumusețea și prezența scenică a Isabelei, ci și de rezultatele bune pe care adolescenta le obține la învățătură, în ciuda unui context deloc simplu.

Vedeta a subliniat că a refuzat mereu să fie genul de părinte care impune standarde nerealiste sau note perfecte, preferând să construiască un climat de încredere și susținere necondiționată.

Pentru adolescentă, perioada recentă a adus numeroase provocări pe plan personal și emoțional, motiv pentru care prioritatea absolută a fost menținerea unei stări de bine și a echilibrului interior.

Dincolo de performanțele de la școală, Oana Roman a căutat să îi fie un sprijin statornic, oferindu-i spațiul necesar pentru a se dezvolta armonios.