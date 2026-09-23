Puțini știu cum o mai cheamă pe Alina Sorescu. Artista s-a transformat în „Zeița Soarelui”: „S-a potrivit perfect!”

Alina Sorescu (40 de ani) strălucește la propriu și la figurat! Artista a acceptat provocarea hairstylistului Adrian Perjovschi și s-a transformat pentru o zi în Zeița Soarelui, într-un pictorial spectaculos.

1/5 Alina Sorescu, transformată în Zeița Soarelui! Foto: click.ro

Coincidență sau nu, conceptul i s-a potrivit mănușă: puțini știu că pe Alina o mai cheamă și Luminița! Iar transformarea vine într-o perioadă în care artista mărturisește că se simte foarte bine cu ea însăși, zâmbește mai mult și a început să se bucure de fiecare nouă ipostază pe care o descoperă.

„Mi-a plăcut din prima și am spus «da» fără ezitare atunci când Adi Perjovschi și echipa lui mi-au propus să facem această transformare, să joc rolul Zeiței Soarelui, pornind de la numele meu, Sorescu. Ceea ce ei nu știau este că mă cheamă și Luminița, așa că s-a potrivit perfect în povestea pe care au creat-o”, a povestit Alina Sorescu exclusiv pentru Click!

Transformarea a fost una completă. Andra Manea a realizat machiajul „super glowy”, după cum îl descrie artista, iar pentru pictorial Alina a purtat două ținute gândite de stilistul Albert, una dintre ele cu un aer statuar, de zeiță.

Alina Sorescu: „E frumos să fii Soare!”

Dincolo de imagine, însă, conceptul pare să descrie foarte bine etapa prin care trece acum artista.

„E frumos să fii Soare, e frumos să însorești și e frumos să transmiți celor care te urmăresc bucurie, veselie. Asta este menirea artiștilor”, ne-a spus Alina.

Iar noua ei stare se vede și în felul în care vorbește despre ea însăși. După ani întregi petrecuți pe scenă, în care a învățat foarte bine ce o avantajează și ce nu, Alina spune că acum își permite mai mult să experimenteze.

„A început să-mi placă să mă joc cu mine, să ies un pic din ceea ce fac în mod normal și să încerc și altfel de pictoriale, altfel de ținute, să mă bucur de ceea ce descopăr la mine purtând altceva, făcând altceva. Pe mâna lui Adi m-am lăsat orbește, fără să-i impun ceva”, a mărturisit artista.

„Îmi place tare mult de mine în perioada aceasta!”

Transformarea exterioară pare să vină în ton cu ceea ce trăiește Alina în interior. Artista spune că traversează o perioadă în care se bucură din plin de munca ei și își asumă cu aceeași energie cele trei ipostaze importante din viața sa.

„Sunt femeie, mamă și artistă și încerc să combin aceste trei roluri cât pot eu de bine. Sunt într-o etapă în care mă bucur enorm de mult de ceea ce fac, de munca mea. Am foarte multe satisfacții pe care mi le oferă partea profesională”, ne-a mai spus Alina Sorescu.

De altfel, artista tocmai lansează piesa „Pentru tine”, un cântec despre bucurie și optimism, iar mesajul transmis recent fanilor spune poate cel mai bine cum se simte:

„Nu știu ce are perioada aceasta, dar îmi place tare mult de mine în ea. Mă trezesc bine, zâmbesc mai mult și parcă am din nou chef să ofer bucurie prin muzică. Sper că și voi simțiți la fel!”, transmite artista.

Fetele Alinei, cei mai sinceri „consilieri” de imagine

Primele de la care Alina Sorescu așteaptă verdictul asupra transformării sunt chiar fiicele sale, Carolina (12 ani) și Raisa (10 ani). De data aceasta, artista nu le-a arătat nimic înainte, dorindu-și să le facă o surpriză.

„Abia aștept să le aflu părerea. Mă consult cu ele de fiecare dată, însă asta va fi o surpriză. Vor vedea produsul finit și sper să le placă”, mai spune vedeta direct de la transformarea sa în Soare!

Pe măsură ce fetele au crescut, relația dintre ele s-a transformat și ea.

„Suntem ca trei prietene, ca trei surori. În ultima vreme fetele au crescut, au propriile lor dorințe, propriile lor păreri. Vara aceasta a fost una superbă, am mers la festivaluri împreună. A fost o nouă etapă”, ne-a mai spus, vedeta, încântată și de transformarea fiicelor sale care cresc și se dezvoltă frumos.

Mai mult, fiicele sale sunt deja la curent cu tendințele, ascultă K-pop și nu se sfiesc să-i spună mamei lor ce le place: „«Bravo, mami, e bine așa! Știu că se poartă!» Am în ele cele mai de preț sfătuitoare”, spune artista.

„Îmi place să împrăștii raze de bine”

Poate cea mai frumoasă explicație pentru transformarea în Zeița Soarelui vine tot de la Alina. Artista spune că abia în ultima perioadă a început să descopere cât de mult o inspiră propriul nume.

„Mi-am dat seama că numele poate să-ți fie o călăuză, te poate inspira și îți poate da încredere. Sper că sunt Soare pentru cei din jurul meu, pentru fetele mele, pentru picii mei, pentru copiii cărora eu le cânt tocmai despre asta: despre a-și găsi lumina, despre a-și împlini visul și despre a fi întotdeauna încrezători în ceea ce fac. Îmi place să împrăștii raze de bine. Cred că, la capitolul acesta, chiar mă potrivesc cu ideea de Soare”, a mai adăugat pentru Click! Alina Sorescu.

Și, dincolo de lumina reflectoarelor, de machiaj și de spectaculoasa transformare, Alina Sorescu rezumă simplu starea în care se află astăzi:

„Lucrez cu mine în fiecare zi să fiu din ce în ce mai bine. Și sper că îmi cam și iese”, zice optimistă Alina Sorescu.