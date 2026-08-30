Detaliul observat de Alexandru Ciucu. Cu cine seamănă, de fapt, fiicele lui și ale Alinei Sorescu

După o perioadă în care relația dintre Alexandru Ciucu și Alina Sorescu a fost marcată de tensiuni și dispute, cei doi au reușit să lase neînțelegerile în urmă și să păstreze o relație civilizată de dragul fiicelor lor. Designerul a vorbit recent despre Raisa și Carolina și a dezvăluit cum sunt cele două fete și cu cine seamănă mai mult.

Alexandru Ciucu, dezvăluiri neașteptate despre fiicele lui Foto: arhiva Click!

Alexandru Ciucu și Alina Sorescu au divorțat oficial în urmă cu aproximativ un an și jumătate, după trei ani în care și-au disputat în instanță mai multe aspecte ale despărțirii. Perioada respectivă a fost una dificilă pentru amândoi, iar declarațiile și reproșurile dintre cei doi au ținut mult timp prima pagină a presei.

În cele din urmă, însă, lucrurile par să se fi așezat. Pentru Carolina și Raisa, fostul cuplu încearcă să păstreze o relație cât mai echilibrată și să le ofere fetelor stabilitatea de care au nevoie.

Recent, Alexandru Ciucu a vorbit despre cele două fiice ale sale și despre personalitățile lor. Designerul a explicat că, deși fetele au trăsături de la ambii părinți, fiecare pare să fi moștenit anumite caracteristici mai accentuat.

Vacanțele alături de fiice au un „farmec aparte”

„Trebuie să spun că sunt un melanj din amândoi, atât la fizic, la fizionomie, cât și la felul de a fi. Carolina seamănă mai mult cu mine la fizic, dar are mai multe trăsături de la Alina, din felul ei de a fi și la Raisa e cumva invers”, a spus designerul pentru viva.ro.

Alexandru Ciucu a povestit și despre una dintre pasiunile care le apropie pe fete de tatăl lor: timpul petrecut împreună, inclusiv vacanțele în care familia este însoțită de animalul de companie.

Câinele Cairo ocupă un loc special în viața fetelor, iar designerul a mărturisit că o vacanță alături de patruped are o atmosferă aparte.

„Mai nou mergem în vacanțe cu Cairo, cu câinele pe care l-am și pierdut acum ceva timp, dar l-am și găsit, ceea ce m-a bucurat enorm. Am descoperit că vacanțele cu al nostru cățel au așa un farmec aparte”, a povestit creatorul de modă.

Două săptămâni și aproape 2.500 de kilometri prin România

La sfârșitul lunii trecute, Alexandru Ciucu a petrecut două săptămâni alături de Raisa și Carolina într-o vacanță prin România. Cei trei au parcurs aproape 2.500 de kilometri și au descoperit împreună numeroase locuri importante din punct de vedere istoric și religios.

La scurt timp, Alexandru Ciucu a avut parte și de o situație neplăcută la Nibiru. Designerul nu a putut intra în incinta festivalului alături de câinele său, Cairo, astfel că planurile sale au fost date peste cap.