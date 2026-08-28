 Primele declarații! Alexandru Constantin va prezenta cu Mara Bănică, la Antena Stars: „Ea are o personalitate și un stil aparte”
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FotoPrimele declarații! Alexandru Constantin va prezenta cu Mara Bănică, la Antena Stars: „Ea are o personalitate și un stil aparte”

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Vedeta tv Alexandru Constantin revine pe micul ecran! Anunțul a fost făcut la exact două săptămâni de când și-a anunțat demisia de la pupitrul știrilor România TV. El se alătură echipei emisiunii „Spynews TV Live”, de la Antena Stars, devenind astfel colegul de prezentare al Marei Bănică. Iată și primele declarații, exclusiv pentru Click!, despre noul său proiect TV. 

Alexandru Constantin și Mara Bănică sunt colegi de prezentare la Antena Stars, din 31 august 2026
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Alexandru Constantin și Mara Bănică sunt colegi de prezentare la Antena Stars, din 31 august 2026 Foto: Arhiva personală

„Am filmat un promo al emisiunii cu o mașină în valoare de 200.000 de euro”

Din 31 august 2026, Alexandru Constantin se alătură Marei Bănică, în emisiunea „Spynews TV Live”, de la Antena Stars, urmând a fi difuzată, de luni până vineri, de la ora 21.30 și până la miezul nopții. Contactat de reporterii Click, Alexandru Constantin ne-a oferit câteva detalii și din culisele producției tv, din pregătirile pentru noul sezon al emisiunii:

„Am filmat și un promo al emisiunii, a fost o filmare intensă, cu o echipă foarte bună și cu o producție care a pus accent pe imagine și ritm.

Mașina, în valoare de 200.000 de euro, a fost folosită exclusiv pentru promo și a arătat spectaculos în cadrele filmate. Dincolo de decor și de recuzită, însă, miza adevărată este proiectul, dar și întâlnirea cu publicul, de luni până vineri, la Antena Stars.”

„Divertismentul și prime-time-ul îmi oferă libertatea de a fi mai relaxat”

Ce reprezintă această nouă provocare, în lumea televiziunii, pentru Alexandru Constantin, fost știrist la România TV, până în urmă cu două săptămâni?

„Știrile m-au format, mi-au dat rigoare și m-au învățat ce înseamnă disciplina în direct. Dar simțeam de ceva timp că a venit momentul pentru o schimbare de ritm.

Divertismentul și prime-time-ul îmi oferă libertatea de a fi mai relaxat, mai aproape de oameni și de a arăta o latură a mea pe care publicul nu a văzut-o la pupitrul de știri”, ne-a mai menționat el, exclusiv pentru Click!

Ce spune despre Mara Bănică: „Este un nume important în televiziune”

Iată ce spune Alexandru Constantin și despre celebra lui colegă de prezentare, familiarizată deja cu această emisiune de divertisment: 

„Mara Bănică este un nume important în televiziune, cu o personalitate și un stil aparte. Mă bucur că fac parte dintr-un proiect în care există oameni cu experiență și identități bine conturate. Eu revin în zona de divertisment cu mult entuziasm și cu dorința de a le arăta telespectatorilor o altă latură a mea”.

Mara Bănică despre noul ei coleg de platou: „Experiența, energia și profesionalismul lui vor aduce un plus important emisiunii”

Dar și jurnalista și vedeta TV Mara Bănică și-a exprimat părerea despre Alexandru Constantin, cu o experiență în televiziune de 18 ani. Telespectatorii îl știu și din emisiunile de divertisment, de la Prima TV, unde a făcut echipa cu Diana Bart: 

„Mă bucur că îl voi avea alături de mine pe Alexandru Constantin. Sunt convinsă că împreună vom aduce un plus de energie, dinamism și profesionalism emisiunii Spynews Live. Este o colaborare pe care o privesc cu mult entuziasm, pentru că sunt convinsă că experiența, energia și profesionalismul lui vor aduce un plus important emisiunii.

Sunt nerăbdătoare să construim împreună ediții frumoase, dinamice și cât mai aproape de public. Mă bucur de această nouă experiență și simt că va fi una foarte frumoasă pentru amândoi, dar mai ales pentru cei care ne urmăresc”, a mărturisit ea, la Antena Stars. 

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