Polițist din Suceava, luat pe sus de colegi după un scandal în plină stradă. Ce s-a întâmplat în autospecială

Un polițist în vârstă de 36 de ani din Suceava a fost încătușat de colegi și internat la psihiatrie după un scandal. Acesta și-a ieșit din minți într-un conflict cu partenera sa, în plină stradă.

Foto: captură video Facebook

Colegii lui l-au băgat în autospecială, apoi au dat cu spray lacrimogen în mașină. Șoferul nu a mai putut să plece cu el la secție, fiind cu toții nevoiți să stea în afara vehiculului. Ulterior, scandalagiul a fost internat la spital, secția Psihiatrie.

Polițist luat pe sus de colegii lui, după un scandal

Incidentul a avut loc luni după-amiază, în Suceava. Polițistul de 36 de ani, care activează în cadrul Biroului de Investigații Criminale Suceava, a provocat un scandal monstru în apropierea blocului în care locuiește cu partenera sa scrie stireasucevei.ro.

Martorii au sunat la 112, așa că două echipaje au venit la fața locului pentru a aplana conflictul. Scandalagiul a fost necooperant și s-a îmbrâncit cu colegii lui, care voiau să-l urce în mașină. Momentul a fost filmat și postat pe rețelele de socializare. În imagini se observă cum bărbatul este luat de brațe de doi colegi, dar încearcă să scape, dând cu piciorul spre un alt polițist.

Scandalagiul a fost internat la Psihiatrie

Până la urmă, au reușit să-l urce în autospecială, însă, fiind chiar și încătușat, a încercat să scape. Atunci, ceilalți oameni ai legii au dat cu spray lacrimogen în vehicul, așa că nu mai reușeau să se urce să-l ducă la secție. De asemenea, acesta a fost dus la spital și internat la Psihiatrie.

Polițistul s-ar fi despărțit recent de soția sa, împreună cu care are doi copii, și s-ar fi mutat alături de actuala iubită. Bărbatul se plângea de dorul copiilor, situație care ar fi contribuit la starea sa de agitație. Femeia cu care locuiește polițistul a declarat că nu a fost agresată de acesta, mai spune sursa menționată.