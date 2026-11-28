Un bărbat din Canada ar putea petrece 25 de ani în spatele gratiilor, după ce a recunoscut că a comercializat online produse asociate cu sinuciderea, expediate în aproximativ 40 de țări. Kenneth Law, în vârstă de aproximativ 60 de ani, a pledat vinovat în luna mai pentru ajutor sau instigare la sinucidere în legătură cu 14 decese în Canada. Procurorii îl consideră responsabil și pentru moartea a 79 de persoane în Regatul Unit, relatează AFP.

Riscă 25 de ani de închisoare după ce a vândut online produse letale Foto: Istock

Vineri, în fața unui tribunal din Newmarket, localitate din provincia canadiană Ontario, procuroarea Katie Doherty a cerut o pedeapsă totală de 25 de ani de închisoare. Solicitarea vine după ce inculpatul și-a recunoscut vinovăția, iar instanța urmează să stabilească sancțiunea pe care o va primi. Avocatul său s-a opus însă cererii procurorilor, susținând că durata propusă ar echivala, în practică, cu o condamnare pe viață.

Cazul a provocat reacții puternice în rândul familiilor celor decedați. Părinții și apropiații victimelor au vorbit despre suferința prin care au trecut și au criticat decizia procurorilor canadieni de a renunța la acuzațiile de omor formulate inițial împotriva lui Law.

Procurorii cer 25 de ani de închisoare pentru Kenneth Law

În fața tribunalului, procuroarea Katie Doherty a explicat de ce consideră că o pedeapsă de 25 de ani este justificată în acest dosar. Aceasta a cerut ca din durata totală să fie scăzută perioada petrecută deja de inculpat în arest preventiv, începută odată cu arestarea sa din mai 2023.

„Pedeapsa totală adecvată în acest caz este de 25 de ani, din care să fie dedusă perioada de detenție preventivă”, a declarat procuroarea. Ea a subliniat și caracterul neobișnuit de grav al faptelor, afirmând: „În opinia mea, nu există niciun caz care să semene, nici măcar de departe, cu comportamentul domnului Law”.

Solicitarea depășește varianta de 20 de ani de închisoare, luată în calcul de unii experți juridici. Avocatul Matthew Gourlay a contestat însă propunerea acuzării, considerând că o asemenea sancțiune ar însemna practic închisoare pe viață pentru clientul său, născut în 1965.

În ultima sa declarație în fața instanței, Kenneth Law a spus că regretă ceea ce a făcut. „Comportamentul meu din trecut nu a fost doar ilegal, ci și evident greșit”, a afirmat acesta. Bărbatul a susținut că experiența prin care trece l-a schimbat și că vrea să continue procesul de reabilitare.

„Acest parcurs m-a transformat și sunt hotărât să continui procesul de reabilitare”, a mai declarat inculpatul, exprimându-și regretul față de faptele pentru care a fost judecat.

Potrivit informațiilor prezentate în instanță, Law administra anonim, încă din perioada pandemiei de COVID-19, mai multe forumuri online în care oferea sfaturi legate de sinucidere. Acesta a recunoscut că a comercializat produse letale care au ajuns în cel puțin 41 de țări, printre care China, Franța și Regatul Unit. Procurorii au precizat că numai în Marea Britanie au fost expediate 330 de colete.

Katie Doherty a atras atenția și asupra vulnerabilității persoanelor afectate. Unele dintre victime „abia își începeau viața”, iar mai multe se confruntau cu afecțiuni psihice. Procuroarea a considerat acest aspect o circumstanță agravantă importantă în stabilirea pedepsei.

Familiile victimelor cer o pedeapsă severă: „Un criminal în serie”

Durerea și indignarea rudelor celor decedați au fost vizibile pe parcursul procedurii judiciare. În septembrie, timp de două zile de audieri, părinții și prietenii victimelor au fost ascultați în instanță și au vorbit despre pierderile suferite.

Familiile au criticat și faptul că procurorii canadieni au renunțat, în primăvară, la acuzațiile de omor împotriva lui Kenneth Law. Decizia a fost luată deoarece acuzarea a considerat că nu există suficiente probe pentru obținerea unei condamnări pentru aceste fapte.

Stephen Mitchell, tatăl lui Stephen Mitchell Junior, un tânăr canadian care a murit în 2023, la vârsta de 21 de ani, a vorbit despre impactul pe care cazul l-a avut asupra familiei sale. El a făcut declarații la intrarea în tribunal, exprimându-și indignarea față de activitatea inculpatului.

„Este vorba despre o persoană care vinde un produs mortal unor copii vulnerabili, precum fiul meu. Este în mod evident inacceptabil. Acest lucru dăunează societății”, a spus Stephen Mitchell.

La rândul său, Leonardo Bedoya, tatăl lui Jeshennia Bedoya-Lopez, care a murit în 2022, la numai 18 ani, a avut o reacție dură în septembrie, în fața presei. „Kenneth Law trebuie tratat drept ceea ce este: un criminal în serie. În sala de judecată, nu manifestă nicio remușcare”, a declarat acesta.

În luna mai, în fața tribunalului a fost difuzată și o înregistrare audio a unei conversații dintre Kenneth Law și un jurnalist britanic. În discuția respectivă, inculpatul afirma că intenția sa era „să ajute oamenii”, referindu-se la activitatea sa comercială, pe care o descria drept o „afacere care funcționează”.

Sentința în cazul lui Kenneth Law urmează să fie pronunțată pe 26 februarie, aceasta fiind ultima etapă a procedurii judiciare.