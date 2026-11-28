Doi vloggeri români de travel, cunoscuți în mediul online sub numele „În 2 prin lume”, au pornit într-o nouă aventură și au descoperit o destinație europeană extrem de accesibilă, pe care o consideră una dintre cele mai ieftine țări.

Unde se află cea mai ieftină țară din Europa Foto: Shutterstock

Este vorba de Kosovo, unde cei doi creatori de conținut au luat orașul la pas pentru a testa prețurile la cazare, restaurante și cofetării, dar și pentru a vedea ce oferă concret această destinație turiștilor.

Prețuri incredibil de ieftine la restaurante și cofetării în Kosovo

Încă de la cazare, vloggerii au fost surprinși de tarifele mult sub media altor destinații europene, povestind că raportul calitate-preț este greu de egalat.

„O cazare de 4 stele te costă doar 30 de euro pe noapte”, au explicat cei doi vloggeri în vlogul lor.

Curioși să vadă cât cheltuiesc pe mâncare într-o zi obișnuită de vacanță, cei doi au intrat în mai multe localuri și au rămas uimiți de sumele afișate în meniuri mult mai mici decât în România sau în alte destinații turistice din Balcani:

Sandviș cu pui: 3,70 euro (aproximativ 18–19 lei);

Hamburger: 3,70 euro;

Pizza Margherita: 4 euro (circa 20 de lei);

Salate: 3 euro (aproximativ 15 lei);

Prăjitură la cea mai luxoasă cofetărie din oraș: doar 2,50 euro (circa 12,50 lei).

Cum li s-a părut orașul și ce recomandă turiștilor care ajung în Kosovo

Dincolo de prețurile foarte mici, vloggerii „În 2 prin lume” le-au oferit urmăritorilor și o părere sinceră despre ritmul orașului și despre obiectivele turistice. Cei doi spun că, deși atmosfera este liniștită și nu există aglomerație de turiști, orașul în sine este destul de mic, astfel că adevărata experiență începe abia atunci când explorezi împrejurimile.

„E mic orașul, nu ai atât de multe de văzut. Pentru a descoperi mai multe trebuie să ieși în afara orașului și să vizitezi alte sate sau orașe. Prețurile sunt mici și turiști puțini”, au concluzionat cei doi creatori de conținut.

De ce este Kosovo o destinație atipică

Dincolo de prețurile extrem de mici, Kosovo atrage curiozitatea călătorilor și prin statutul său aparte pe harta continentului. Este cel mai tânăr stat din Europa (și-a declarat independența în anul 2008) și unul dintre puținele locuri de pe continent pe care România nu le recunoaște oficial ca stat independent.

Un alt detaliu surprinzător pentru turiști este faptul că, deși nu face parte din Uniunea Europeană și nici din zona euro oficială, Kosovo folosește moneda euro (€) pentru toate plățile curente un avantaj uriaș pentru vizitatori, care nu mai sunt nevoiți să schimbe bani la casele de schimb valutar locală.

În plus, cei care ajung în capitala Priștina sau în orașul istoric Prizren descoperă un amestec inedit de cafenele moderne, moschei vechi de secole, clădiri cu arhitectură brutalistă precum celebra Bibliotecă Națională, supranumită adesea „cea mai neobișnuită clădire din lume” și peisaje montane spectaculoase în Parcul Național Munții Sharr.

Sursa Youtube