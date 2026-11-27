La ora 19.00, de pe scena Târgului de Crăciun București a fost aprins iluminatul special de Sărbători pe marile artere din centrul orașului. Peste 6 milioane de beculețe au fost montate pe stâlpii din târgul deschis în Piața Constituției și pe cele mai importante 10 bulevarde ale Capitalei. Aprinderea iluminatului de Sărbători a dat oficial startul celui mai mare târg de Crăciun din București, deși porțile acestuia au fost deschise de la ora 17.00.

Foto: Exclusiv Click!

Ce artere au fost iluminate de Sărbători

Primăria Capitalei a montat ghirlande cu becuri colorate pe bulevardele considerate emblemele orașului: Bd. Unirii, Bd. I.C. Brătianu, Bd. Magheru, Bd. Bălcescu, Bd. Lascăr Catargiu, Bd. Aviatorilor, Bd. Regele Mihai I, Șos. Kiseleff, Calea Victoriei, Bd. Regina Elisabeta, dar și Piața Romană. Aprinderea iluminatului de Sărbători a dat oficial startul celui mai mare târg de Crăciun din București, deși porțile acestuia au fost deschise de la ora 17.00.

Sectorul 4 inaugurează iluminatul de Sărbători separat

Sâmbătă, de la ora 18.00, din Parcul Tudor Arghezi va fi aprins iluminatul de Sărbători pe marile artere din sectorul 4: Șoseaua Olteniței, Șoseaua Berceni, bulevardele Constantin Brâncoveanu, Tineretului, Alexandru Obregia, Gheorghe Șincai și Metalurgiei, Calea Văcărești și strada Turnu Măgurele.

Totodată, au fost montate decorațiuni speciale, de diferite forme, în cele mai importante intersecții din Sectorul 4: Big Berceni, Fântâna Florilor, Tineretului–Văcărești, Apărătorii Patriei. În total, 5000 de instalații luminoase vor împodobi cele mai reprezentative bulevarde și intersecții din această zonă a Capitalei.

1/7 Bucureștiul s-a îmbrăcat de sărbătoare! Foto: Exclusiv Click!

Bucureștenii au înfruntat ploaia și frigul la Târgul de Crăciun! Cozi la mâncare și vin fiert

Bucureștenii au sfidat ploaia și frigul și au venit în număr mare la deschiderea Târgului de Crăciun din Capitală. Printre căsuțele târgului, cele mai mari cozi s-au format la standurile cu mâncare și vin fiert. Grataragiii se întreceau în pregătirea bucatelor, în timp ce gospodinele frământau de zor aluatul pentru plăcinte, poale-n brâu și langoși.

Locurile acoperite au fost vânate ca pâinea caldă, însă mulți dintre vizitatori au ales să mănânce chiar și în ploaie, cu umbrela într-o mână și mâncarea în cealaltă. Vinul fiert a fost savurat pe unde s-a putut.

Cât costă mâncarea și băuturile la Târgul de Crăciun

Un pahar de vin fiert costă 15 lei, un ceai – 12 lei, iar o apă plată sau minerală – 10 lei. O gogoașă simplă poate fi cumpărată cu 14 lei, o plăcintă poale-n brâu costă 15 lei, iar un langoș simplu se vinde cu 10 lei.

Prețurile cresc dacă plăcinta sau langoșul sunt servite cu ingrediente suplimentare, precum mărar, brânză, șuncă, cașcaval sau smântână. În aceste variante, prețul ajunge la 25 de lei.

Programul concertelor în primele 5 zile

VINERI, 27 noiembrie

• 17.00 – se deschid porțile Târgului de Crăciun București

• 18.00 – Corul de copii Radio - colinde

• 19.00 – aprinderea iluminatului festiv

• 19.00 – Alina Sorescu & Picii lu` Soreasca

• 20.00 – Fuego

• 21.00 – Zdob și Zdub

SÂMBĂTĂ, 28 noiembrie

• 18.30 – The Kryptonite Sparks

• 19.30 – Toulouse Lautrec

• 20.30 – Bere Gratis & Gheorghe Zamfir

DUMINICĂ, 29 noiembrie

• 19.00 – Alexandra Ungureanu Band

• 20.00 – OCS

• 21.00 – VUNK

LUNI, 30 noiembrie

• 19.00 – Shining Stars by Amalia Niță

• 20.00 – Nadir

• 21.00 – Loredana & Banda Agurida

MARȚI, 1 decembrie

• 19.00 – Florin Grigore & Star Music Band

• 19.45 – Valeria Arnăutu și Grupul Vocal „Vlăstarele Cântecului Românesc”

• 20.30 – „Cu România în suflet” – Ioana Maria, Doinița și Ionuț Dolănescu, alături de invitații speciali Simona Dinescu, Ionuț Sidău, Maria Tincu, Cristina Dan și Yura-Gheorghe Țiple. Orchestra „Rapsozii Moldovei”, dirijor Vitalie Dorin.

Programul Târgului de Crăciun București

Târgul din Piața Constituției are intrare gratuită și va fi deschis în perioada 27 noiembrie – 27 decembrie 2026, după următorul program:

-Luni–Vineri: 12:00–22:00;

-Sâmbătă–Duminică: 10:00–22:00;