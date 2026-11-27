Un nou instrument de economisire pentru bătrânețe este disponibil și în România, oferindu-le celor interesați posibilitatea de a-și construi o pensie suplimentară prin contribuții lunare începând de la 10 euro. Pensia Paneuropeană Personală (PEPP) permite investiții pe termen lung, vine cu anumite avantaje fiscale și are un beneficiu important pentru românii care aleg să se stabilească în alte state europene: economisirea poate continua și după mutare.

Românii își pot suplimenta pensia cu doar 10 euro pe lună. Foto: arhiva

Românii care vor să aibă venituri suplimentare la pensionare au la dispoziție o nouă variantă de economisire, creată la nivelul Uniunii Europene. Pensia Paneuropeană Personală, cunoscută și sub numele de PEPP sau pensia europeană, a ajuns pe piața din România și le permite persoanelor fizice să investească periodic sume de bani pentru viitor, scriu cei de la Adevărul.

Noul produs completează sistemul actual de pensii și poate fi utilizat în paralel cu Pilonul II și Pilonul III. Participarea este voluntară, iar contribuțiile sunt suportate, în principal, din veniturile proprii. Angajatorii pot contribui la acest plan dacă aleg să ofere un asemenea beneficiu salariaților, însă nu au această obligație.

Primul furnizor care a lansat un produs PEPP în România este compania Finax. Prin intermediul platformei sale, persoanele interesate pot deschide un cont online și pot investi în fonduri tranzacționate la bursă (ETF), care urmăresc evoluția unor indici de pe piețele internaționale.

Cine poate beneficia de pensia europeană și cum se deschide un cont

Pensia Paneuropeană Personală se adresează persoanelor care doresc să economisească suplimentar pentru perioada pensionării. Regulile europene permit accesul persoanelor care au reședința într-un stat din Spațiul Economic European, indiferent de cetățenie, cu respectarea criteriilor stabilite de furnizor.

În România, procedura de înscriere este disponibilă online. Cei care vor să participe trebuie să completeze informațiile solicitate, să își confirme identitatea și să răspundă unor întrebări referitoare la situația financiară și la nivelul de risc pe care sunt dispuși să și-l asume.

Înainte de încheierea contractului, furnizorul trebuie să prezinte un document cu informațiile esențiale despre produs. Acesta include detalii despre comisioane, riscuri, orizontul recomandat de investiție și posibilele evoluții ale economiilor.

Documentul trebuie analizat cu atenție, deoarece condițiile pot varia în funcție de furnizor și de strategia de investiții aleasă.

Câți bani trebuie să depună românii în fiecare lună

Unul dintre avantajele ofertei disponibile în România este pragul redus de intrare. Contribuția minimă pornește de la 10 euro pe lună sau echivalentul în lei, conform condițiilor produsului.

Banii depuși nu sunt păstrați într-un cont cu dobândă fixă, ci sunt investiți pe piețele financiare. Astfel, valoarea economiilor depinde de performanța instrumentelor financiare în care sunt plasate contribuțiile.

Portofoliile pot include acțiuni și obligațiuni prin intermediul fondurilor care urmăresc indici bursieri internaționali. În funcție de vârsta participantului, structura investițiilor poate fi ajustată treptat, astfel încât expunerea la active mai riscante să scadă pe măsură ce se apropie momentul pensionării.

Această strategie urmărește limitarea riscurilor în apropierea retragerii din activitate, însă nu elimină posibilitatea unor pierderi. Valoarea investițiilor poate atât să crească, cât și să scadă.

Contribuțiile sunt flexibile. În cazul produsului disponibil pe piața locală, participantul poate opri temporar plățile și le poate relua ulterior, fără să fie obligat să vireze aceeași sumă în fiecare lună pe întreaga durată a contractului.

Ce reducere de impozit pot obține cei care aleg PEPP

Un argument important pentru cei care iau în calcul pensia europeană este facilitatea fiscală acordată contribuțiilor individuale.

Potrivit prevederilor Codului fiscal, contribuțiile eligibile la PEPP beneficiază de o deducere de până la 400 de euro anual, în limita condițiilor stabilite de legislație.

În cazul salariaților, sumele plătite individual pot fi deduse din baza de calcul a impozitului pe veniturile din salarii, în limita echivalentului în lei a plafonului anual. Facilitatea se aplică la locul unde angajatul are funcția de bază, pe baza documentelor justificative.

Este important de precizat că deducerea fiscală nu reprezintă o contribuție de 400 de euro oferită de stat și nici rambursarea integrală a banilor depuși. Practic, este redusă baza asupra căreia se calculează impozitul pe venit.

De exemplu, pentru contribuții eligibile de 400 de euro într-un an, economia de impozit poate ajunge la 40 de euro, în cazul unei cote de impozitare de 10%.

Un alt aspect important este că plafonul fiscal aferent PEPP este separat de cel de 400 de euro aplicabil contribuțiilor individuale la Pilonul III. Astfel, o persoană poate beneficia de ambele facilități, dacă îndeplinește cerințele prevăzute de lege.

Și persoanele care obțin venituri din activități independente pot beneficia de deducerea contribuțiilor, în limitele și în condițiile fiscale aplicabile categoriei lor de venituri.

În schimb, contribuțiile plătite de angajator au un regim fiscal diferit și nu beneficiază în prezent de aceeași facilitate de neimpozitare prevăzută pentru anumite contribuții la pensiile facultative.

Ce comisioane trebuie să plătească participanții

Costurile asociate pensiei europene diferă în funcție de furnizor și de varianta de investiții selectată.

Pentru produsul disponibil în România, costul anual comunicat este de 0,90% din valoarea economiilor pentru varianta de bază și de 0,92% pentru strategia alternativă.

La nivel european, legislația stabilește o limită pentru costurile aferente variantei de bază a PEPP. Acestea nu pot depăși 1% anual din capitalul acumulat, potrivit regulilor de calcul prevăzute de regulament.

Chiar dacă procentele par reduse, comisioanele pot influența valoarea finală a economiilor, mai ales în cazul investițiilor desfășurate pe perioade lungi.

Din acest motiv, viitorii participanți trebuie să analizeze toate costurile înainte de semnarea contractului, inclusiv eventualele cheltuieli asociate fondurilor în care sunt investiți banii.

În ce condiții pot fi retrași banii din pensia europeană

PEPP este un instrument destinat economisirii pentru pensionare, motiv pentru care accesul la bani este diferit de cel oferit de un cont bancar obișnuit sau de un cont de investiții.

În România, plata sumelor acumulate se realizează în condițiile stabilite de legislație și de contractul încheiat cu furnizorul. Faza de plată poate începe la atingerea vârstei standard de pensionare sau în cazul acordării unei pensii de invaliditate, dacă sunt îndeplinite condițiile legale.

Regulamentul european prevede mai multe modalități prin care participanții își pot încasa economiile. Printre acestea se numără:

plata integrală a capitalului acumulat;

retragerile periodice;

plata sub forma unei rente;

combinarea mai multor modalități de încasare.

Disponibilitatea acestor opțiuni depinde însă de oferta fiecărui furnizor. Prin urmare, persoanele interesate trebuie să verifice în prealabil condițiile de retragere și variantele de plată prevăzute în contract.

Cine moștenește banii dacă titularul pensiei europene decedează

Economiile acumulate prin PEPP nu se pierd în cazul decesului participantului. Sumele intră în patrimoniul succesoral și pot reveni moștenitorilor, potrivit regulilor legale aplicabile.

Pentru a intra în posesia banilor, moștenitorii trebuie să prezinte documentele care le atestă calitatea și să urmeze procedura solicitată de furnizorul produsului.

Condițiile concrete privind plata sumelor și actele necesare sunt prevăzute în contract.

Ce se întâmplă cu pensia europeană dacă te muți din România în alt stat UE

Unul dintre cele mai importante avantaje ale PEPP este caracterul său paneuropean. Produsul a fost conceput inclusiv pentru persoanele care lucrează în mai multe țări sau care își schimbă reședința în interiorul Uniunii Europene.

Astfel, un român care se mută în alt stat membru poate continua să economisească prin intermediul acestui sistem, fără să fie obligat să renunțe la planul de pensie deja început.

Mecanismul funcționează prin intermediul unor subconturi naționale. În cazul schimbării țării de reședință, participantul poate solicita deschiderea unui subcont corespunzător noului stat, dacă furnizorul respectiv oferă această facilitate.

Dacă nu există un subcont disponibil pentru țara în care s-a mutat, persoana poate continua contribuțiile în ultimul subcont deschis sau poate solicita transferul economiilor către un alt furnizor.

Totuși, schimbarea reședinței nu înseamnă că avantajele fiscale acordate în România se transferă automat în noul stat. Regimul de impozitare va depinde de legislația țării în care participantul devine rezident fiscal.

Regulile europene permit și schimbarea furnizorului. Transferul poate fi solicitat, în condițiile prevăzute de regulament, după minimum cinci ani de la încheierea contractului sau de la ultimul transfer. Furnizorul poate permite efectuarea operațiunii și înainte de expirarea acestei perioade.

PEPP sau Pilonul III? Care sunt diferențele dintre cele două sisteme

Atât pensia europeană, cât și Pilonul III sunt instrumente voluntare prin care persoanele fizice își pot suplimenta veniturile pentru perioada pensionării. Cu toate acestea, cele două produse funcționează în baza unor reguli diferite.

Pilonul III este reglementat de legislația din România și presupune participarea la fonduri de pensii facultative administrate potrivit normelor naționale.

PEPP, în schimb, are la bază un regulament european și poate fi oferit în mai multe state membre ale Uniunii Europene.

Diferența devine relevantă mai ales pentru persoanele care lucrează în străinătate sau care își schimbă frecvent țara de reședință. Prin intermediul subconturilor naționale, acestea pot continua economisirea în cadrul aceluiași produs, în măsura în care furnizorul oferă această posibilitate.

Cele două sisteme nu se exclud reciproc. Românii pot contribui atât la Pilonul III, cât și la PEPP, beneficiind separat de facilitățile fiscale aferente fiecăruia, în condițiile prevăzute de lege.

Ce trebuie să verifici înainte să investești într-o pensie europeană

Deși PEPP oferă o alternativă suplimentară de economisire, decizia de a deschide un astfel de cont trebuie luată după analizarea atentă a condițiilor contractuale.

Un prim pas este verificarea furnizorului și a produsului în registrul european administrat de Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA).

De asemenea, este recomandat ca viitorii participanți să analizeze documentele oficiale și să urmărească în special următoarele aspecte:

contribuția minimă necesară și frecvența depunerilor;

posibilitatea suspendării și reluării contribuțiilor;

strategia de investiții și nivelul de risc;

comisioanele și toate costurile anuale;

vârsta de la care pot fi încasați banii;

modalitățile de plată disponibile la pensionare;

regulile privind moștenirea sumelor acumulate;

condițiile de transfer către un alt furnizor;

documentele necesare pentru acordarea deducerilor fiscale.

Pensia Paneuropeană Personală este reglementată prin Regulamentul UE 2019/1238, iar cadrul de aplicare în România este stabilit prin Legea nr. 65/2023 și prevederile fiscale în vigoare.

Prin urmare, noul sistem le oferă românilor o posibilitate suplimentară de a-și construi economii pentru bătrânețe, inclusiv atunci când cariera profesională îi poartă peste granițele țării. Totuși, fiind vorba despre investiții pe piețele financiare, randamentele nu sunt garantate, iar alegerea unui produs trebuie făcută în funcție de obiectivele personale, perioada de economisire și toleranța la risc.