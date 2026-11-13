 Vești proaste pentru bucureșteni! STB vrea să majoreze prețul călătoriei și să elimine unele gratuități. Cine sunt cei vizați de modificări
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Vești proaste pentru bucureșteni! STB vrea să majoreze prețul călătoriei și să elimine unele gratuități. Cine sunt cei vizați de modificări

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Bucureștenii ar putea plăti mai mult pentru transportul public în perioada următoare. Societatea de Transport București (STB), care se confruntă cu o situație financiară dificilă și datorii de peste 3 miliarde de lei, ia în calcul majorarea tarifului unei călătorii de la 3 la 5 lei. În același timp, compania propune restrângerea facilităților acordate pensionarilor, astfel încât persoanele cu pensii mai mari de 3.000 de lei ar putea pierde gratuitatea pentru transportul în comun.

STB vrea să majoreze prețul călătoriei și să elimine unele gratuități.
STB vrea să majoreze prețul călătoriei și să elimine unele gratuități. Foto: PMB

Măsurile fac parte dintr-un plan mai amplu de redresare financiară, care include și reduceri importante de personal. Propunerile nu sunt însă definitive, iar scumpirea biletelor trebuie aprobată de Consiliul General al Municipiului București înainte de a putea fi aplicată.

STB vrea să majoreze prețul unei călătorii de la 3 la 5 lei

Una dintre cele mai importante schimbări propuse de conducerea STB vizează tarifele pentru transportul public din Capitală. Astfel, o călătorie cu autobuzul, tramvaiul sau troleibuzul ar putea ajunge să coste 5 lei, față de tariful actual de 3 lei.

Potrivit informațiilor prezentate de TVR Info, compania consideră că majorarea prețurilor este una dintre soluțiile prin care poate obține venituri suplimentare și poate susține îmbunătățirea serviciilor oferite călătorilor.

Propunerea nu poate intra însă în vigoare fără aprobarea Consiliului General al Municipiului București (CGMB), instituția care trebuie să decidă dacă acceptă sau nu modificarea tarifelor.

Nu este prima dată când STB solicită o astfel de majorare. În luna ianuarie, o propunere de creștere a prețului călătoriei la 5 lei a fost respinsă de Consiliul General al Capitalei.

Ce pensionari din București ar putea pierde transportul gratuit

O altă modificare importantă îi vizează pe pensionarii care beneficiază în prezent de gratuitate pentru transportul public din București.

Conform variantei analizate de STB, persoanele care au venituri lunare mai mari de 3.000 de lei ar putea pierde acest beneficiu. Practic, facilitatea ar urma să fie limitată în funcție de nivelul veniturilor, iar pensionarii care depășesc pragul propus ar putea fi nevoiți să plătească biletele sau abonamentele pentru deplasările cu mijloacele de transport în comun.

Măsura este inclusă în pachetul de propuneri prin care compania încearcă să reducă presiunea financiară și să își reorganizeze activitatea.

STB pregătește concedieri. Aproape 800 de angajați au primit preavize

Pe lângă posibila scumpire a călătoriilor și limitarea gratuităților, planul de reorganizare al societății prevede și o reducere semnificativă a numărului de angajați.

Miercuri, 11 noiembrie 2026, au fost emise 796 de preavize de concediere, potrivit informațiilor prezentate de Remus Borza, reprezentantul consorțiului de administratori judiciari.

În plus, reorganizarea presupune eliminarea a 919 posturi care sunt în prezent vacante.

Printre angajații care ar putea fi afectați de restructurări se numără 120 de șoferi de autobuz și troleibuz, dar și 50 de vatmani. Cu toate acestea, Remus Borza susține că reducerea personalului nu ar trebui să ducă la modificarea programului de circulație a mijloacelor de transport în comun din București.

De ce vrea STB să scumpească biletele în București

Societatea de Transport București traversează o perioadă dificilă din punct de vedere financiar, aflându-se în procedură de insolvență și având datorii care depășesc 3 miliarde de lei.

În acest context, administratorii judiciari încearcă să găsească soluții pentru reducerea cheltuielilor și creșterea veniturilor companiei. Majorarea tarifelor este justificată prin nevoia de a susține investițiile și de a îmbunătăți condițiile oferite pasagerilor.

Totuși, specialiștii din domeniu atrag atenția că scumpirea transportului public ar trebui să reprezinte o măsură de ultimă instanță. Înainte de majorarea tarifelor, compania ar trebui să își eficientizeze cheltuielile și să identifice noi surse de finanțare.

Rămâne de văzut dacă propunerile STB vor primi votul favorabil al Consiliului General al Municipiului București și când ar putea intra în vigoare eventualele modificări. Până la adoptarea unei decizii oficiale, călătoria de 5 lei și eliminarea gratuității pentru o parte dintre pensionari rămân măsuri propuse, nu reguli deja aplicabile.

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