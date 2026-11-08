STB taie sute de posturi după intrarea în insolvență! Câți bani primesc șoferii cu peste 20 de ani vechime

Vești îngrijorătoare pentru angajații Societății de Transport București (STB), după ce conducerea a început pregătirile pentru o restructurare de amploare. Aproape 900 de salariați urmează să fie concediați în cadrul planului de reorganizare economică, iar printre cei vizați se numără și șoferi de autobuz și vatmani. Măsurile vin în contextul dificultăților financiare majore cu care se confruntă instituția, aflată în insolvență.

STB Foto: PMB

Reducerea numărului de angajați ar putea avea efecte importante și asupra transportului public din Capitală. Reprezentanții sindicatelor avertizează că plecarea unui număr atât de mare de salariați ar putea afecta funcționarea serviciului, mai ales dacă și alți angajați vor decide să demisioneze. În paralel, administratorul judiciar propune noi măsuri de reducere a cheltuielilor, inclusiv modificarea tarifelor și a facilităților acordate anumitor categorii de călători.

Aproape 900 de angajați STB, vizați de concedieri

Planul de reorganizare prevede eliminarea a aproximativ 880 de posturi din organigrama Societății de Transport București. Dintre angajații care vor pleca, aproape 200 sunt conducători de autobuze și vatmani, persoane care asigură zilnic circulația mijloacelor de transport în comun din Capitală.

Procedurile urmează să înceapă de săptămâna viitoare, când salariații vizați vor intra în preaviz pentru o perioadă de 20 de zile. În acest interval, programul de lucru va fi redus la patru ore pe zi, conform prevederilor legale.

Cei care vor fi disponibilizați vor beneficia de plăți compensatorii, al căror cuantum va depinde de vechimea acumulată în cadrul societății. Sumele prevăzute sunt cuprinse între două și patru salarii compensatorii. Astfel, un șofer care are peste 20 de ani de activitate ar putea încasa aproximativ 40.000 de lei în urma concedierii.

Restructurarea nu se limitează însă la personalul care lucrează pe trasee. Vor fi eliminate și 30 de posturi din totalul celor 264 de economiști ai societății. De asemenea, planul prevede desființarea departamentului de statistică și a celui al repartizorilor, precum și eliminarea a 27 de posturi de controlori.

Remus Borza, administratorul judiciar al STB, a explicat că măsurile privind reducerea personalului erau aprobate încă de la începutul anului. Acesta a atras atenția asupra datoriilor uriașe ale companiei și asupra riscului ca societatea să ajungă în faliment dacă reorganizarea nu va fi dusă la îndeplinire.

„Nici într-un caz nu e roză situația de la STB. E o societate care înregistrează peste 3 miliarde de lei datorii. Dacă nu se realizează acest lucru, într-adevăr riscăm falimentul”, a declarat Remus Borza.

Sindicatele STB avertizează asupra unui posibil blocaj

Disponibilizările anunțate au stârnit nemulțumiri în rândul angajaților, iar sindicaliștii susțin că efectele restructurării ar putea depăși numărul celor care vor fi concediați oficial. Potrivit reprezentanților salariaților, există deja colegi care iau în calcul să plece din proprie inițiativă, de teama presiunii suplimentare care ar putea apărea în activitatea de zi cu zi.

Valer Ciobănescu, președintele sindicatului STB, a spus că a fost contactat de numeroși angajați care se gândesc să demisioneze dacă vor fi disponibilizați aproape 200 de conducători de autobuz. În opinia sa, plecarea acestora ar putea fi urmată de alte câteva sute de demisii, ceea ce ar pune în dificultate transportul public și i-ar afecta direct pe călători.

„M-au sunat zeci de colegi că dacă se va întâmpla să concedieze aproape 200 de conducători autobuz deja se gândesc să plece. Deci pe lângă acei 200 vă garantez că vor mai pleca încă câteva sute de oameni. Pentru că se va pune mare presiune. Vor suferi călătorii, până la urmă”, a declarat liderul sindical pentru Observator.

De cealaltă parte, administratorul judiciar susține că restructurarea urmărește și eliminarea unor practici necorespunzătoare din cadrul societății. Acesta a vorbit despre probleme legate de furtul de carburant și a precizat că selecția angajaților vizați a ținut cont atât de performanța profesională, cât și de numărul abaterilor disciplinare.

Planul de redresare financiară include și modificări care îi vor afecta pe cei care folosesc transportul public. Printre propuneri se numără majorarea prețului unei călătorii și restrângerea unor gratuități acordate în prezent anumitor categorii de persoane.

Una dintre măsurile discutate vizează pensionarii din București. În prezent, aproximativ 511.000 de pensionari beneficiază de gratuitate, însă administratorul judiciar propune ca facilitatea să fie păstrată doar pentru persoanele care au pensii de cel mult 3.000 de lei.

„Vorbim de 511.000 de pensionari la nivelul Bucureștiului care au gratuitate și atunci noi am venit să propunem să aibă gratuitate doar acei pensionari cu o pensie de până în 3.000 de lei”, a explicat Remus Borza.