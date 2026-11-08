 STB taie sute de posturi după intrarea în insolvență! Câți bani primesc șoferii cu peste 20 de ani vechime
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

STB taie sute de posturi după intrarea în insolvență! Câți bani primesc șoferii cu peste 20 de ani vechime

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Vești îngrijorătoare pentru angajații Societății de Transport București (STB), după ce conducerea a început pregătirile pentru o restructurare de amploare. Aproape 900 de salariați urmează să fie concediați în cadrul planului de reorganizare economică, iar printre cei vizați se numără și șoferi de autobuz și vatmani. Măsurile vin în contextul dificultăților financiare majore cu care se confruntă instituția, aflată în insolvență.

STB
STB Foto: PMB

Reducerea numărului de angajați ar putea avea efecte importante și asupra transportului public din Capitală. Reprezentanții sindicatelor avertizează că plecarea unui număr atât de mare de salariați ar putea afecta funcționarea serviciului, mai ales dacă și alți angajați vor decide să demisioneze. În paralel, administratorul judiciar propune noi măsuri de reducere a cheltuielilor, inclusiv modificarea tarifelor și a facilităților acordate anumitor categorii de călători.

Aproape 900 de angajați STB, vizați de concedieri

Planul de reorganizare prevede eliminarea a aproximativ 880 de posturi din organigrama Societății de Transport București. Dintre angajații care vor pleca, aproape 200 sunt conducători de autobuze și vatmani, persoane care asigură zilnic circulația mijloacelor de transport în comun din Capitală.

Procedurile urmează să înceapă de săptămâna viitoare, când salariații vizați vor intra în preaviz pentru o perioadă de 20 de zile. În acest interval, programul de lucru va fi redus la patru ore pe zi, conform prevederilor legale.

Cei care vor fi disponibilizați vor beneficia de plăți compensatorii, al căror cuantum va depinde de vechimea acumulată în cadrul societății. Sumele prevăzute sunt cuprinse între două și patru salarii compensatorii. Astfel, un șofer care are peste 20 de ani de activitate ar putea încasa aproximativ 40.000 de lei în urma concedierii.

Restructurarea nu se limitează însă la personalul care lucrează pe trasee. Vor fi eliminate și 30 de posturi din totalul celor 264 de economiști ai societății. De asemenea, planul prevede desființarea departamentului de statistică și a celui al repartizorilor, precum și eliminarea a 27 de posturi de controlori.

Remus Borza, administratorul judiciar al STB, a explicat că măsurile privind reducerea personalului erau aprobate încă de la începutul anului. Acesta a atras atenția asupra datoriilor uriașe ale companiei și asupra riscului ca societatea să ajungă în faliment dacă reorganizarea nu va fi dusă la îndeplinire.

„Nici într-un caz nu e roză situația de la STB. E o societate care înregistrează peste 3 miliarde de lei datorii. Dacă nu se realizează acest lucru, într-adevăr riscăm falimentul”, a declarat Remus Borza.

Sindicatele STB avertizează asupra unui posibil blocaj

Disponibilizările anunțate au stârnit nemulțumiri în rândul angajaților, iar sindicaliștii susțin că efectele restructurării ar putea depăși numărul celor care vor fi concediați oficial. Potrivit reprezentanților salariaților, există deja colegi care iau în calcul să plece din proprie inițiativă, de teama presiunii suplimentare care ar putea apărea în activitatea de zi cu zi.

Valer Ciobănescu, președintele sindicatului STB, a spus că a fost contactat de numeroși angajați care se gândesc să demisioneze dacă vor fi disponibilizați aproape 200 de conducători de autobuz. În opinia sa, plecarea acestora ar putea fi urmată de alte câteva sute de demisii, ceea ce ar pune în dificultate transportul public și i-ar afecta direct pe călători.

„M-au sunat zeci de colegi că dacă se va întâmpla să concedieze aproape 200 de conducători autobuz deja se gândesc să plece. Deci pe lângă acei 200 vă garantez că vor mai pleca încă câteva sute de oameni. Pentru că se va pune mare presiune. Vor suferi călătorii, până la urmă”, a declarat liderul sindical pentru Observator.

De cealaltă parte, administratorul judiciar susține că restructurarea urmărește și eliminarea unor practici necorespunzătoare din cadrul societății. Acesta a vorbit despre probleme legate de furtul de carburant și a precizat că selecția angajaților vizați a ținut cont atât de performanța profesională, cât și de numărul abaterilor disciplinare.

Planul de redresare financiară include și modificări care îi vor afecta pe cei care folosesc transportul public. Printre propuneri se numără majorarea prețului unei călătorii și restrângerea unor gratuități acordate în prezent anumitor categorii de persoane.

Una dintre măsurile discutate vizează pensionarii din București. În prezent, aproximativ 511.000 de pensionari beneficiază de gratuitate, însă administratorul judiciar propune ca facilitatea să fie păstrată doar pentru persoanele care au pensii de cel mult 3.000 de lei.

„Vorbim de 511.000 de pensionari la nivelul Bucureștiului care au gratuitate și atunci noi am venit să propunem să aibă gratuitate doar acei pensionari cu o pensie de până în 3.000 de lei”, a explicat Remus Borza.

Ghid de cumpărături

Banner Dragoș Dolănescu
#Exclusiv Click!
E lux, pentru România! Câți bani va primi la pensie Dragoș Dolănescu, psiholog în Costa Rica. Vedeta cu cea mai mare pensie Vedete românești
Cristina Bâtlan cununie civilă
#Exclusiv Click!
Ce meniu a avut și cine a cântat la nunta Cristinei Bâtlan. 250 de invitați, trandafiri roșii și distracție până la 4 dimineața Vedete românești
image
Capitala unde totul e alb, inclusiv mașinile, iar străzile strălucesc de curățenie adevarul.ro
image
Se schimbă ajutoarele pentru plata facturilor la energie și gaze. Cine ar putea primi bani de la stat și ce pregătește Guvernul adevarul.ro

Parteneri

image
Noul puști-minune din fotbalul românesc! A marcat împotriva lui Dinamo, iar Mbappe e modelul lui www.fanatik.ro
image
Cât ar putea costa porcul de Crăciun, după ce preţul cărnii la poarta fermei a scăzut cu 21% faţă de 2025 observatornews.ro
image
Un bărbat care săpa de 12 ani în „Parcul Diamantelor” a descoperit, în sfârșit, unul galben, extrem de valoros www.antena3.ro
image
În 1991, Vasile a fost dat dispărut. După 30 de ani, a reapărut îmbrăcat în aceleași haine. Întrebat unde a fost, a oferit un răspuns greu de anticipat www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Nuntă și botez cu fast pentru Pescobar! Avem imaginile de la marele eveniment. Detalii și meniu de lux, dans romantic și sute de invitați www.wowbiz.ro
image
UPDATE Primele imagini de la nunta lui Pescobar cu Lavinia Lorena! Cât de frumoasă a fost mireasa www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Fostul arbitru şi-a ucis iubita în toaleta restaurantului, iar acum şi-a aflat pedeapsa. „Ne pare rău pentru fata nevinovată” as.ro
image
Când trebuie să depui dosarul de pensionare ca să nu pierzi bani. În cât timp vine prima pensie playtech.ro
image
Gigi Mustață pune presiune pe Gigi Becali! Liderul Peluzei Nord: „Dacă nu se iau măsuri, fac publice înregistrările!” www.fanatik.ro
image
Prințul întoarce armele: Reacție misogină a lui Marco la adresa Gabriellei. Cum a jignit-o și ce a spus despre aspectul fizic al ispitei www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Cum arăta "prințesa" Bianca Ghiurcă înaintea operațiilor estetice. Soția lui Prințul Marco de la Insula Iubirii este greu de recunoscut în pozele făcute în urmă cu câțiva ani / FOTO www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Contesa fatală care își înnebunea amanții în așternuturi! Unul a ucis pentru ea, altul i-a pregătit crima. Scandalul care a îngrozit Europa okmagazine.ro
image
Dezvăluire ȘOC despre transplantul de plămâni al Reginei Mette-Marit! Scurgere de informații neașteptată okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Avionul cu 44 de oameni la bord, dispărut fără urmă în sălbăticia înghețată a Canadei historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Misterul unui naufragiu de la capătul lumii: arheologii au descoperit indicii vechi de 150 de ani historia.ro
accident feroviar egipt jpg
Două trenuri s-au ciocnit: cel puțin patru morți și 120 de răniți Internațional
andrada fata gasita moarta in valcea jpg
Cine era tânăra de 21 de ani găsită moartă într-un apartament din Râmnicu Vâlcea. Ce au descoperit legiștii Național
image png
Câștig de peste 3.000 de euro din creșterea gâștelor! Povestea botoșăneanului care a ales o rasă rară Național
Ghid digital prin Cimitirul Municipal Brașov png
Ajungi la mort ghidat de telefon! Ce au instalat autoritățile în cimitirul din Brașov Actualitate
analize jpg
Analize prin CAS? Schimbare importantă! Ce vor fi obligate clinicile private să afișeze Național
Loteria romana - loto FOTO Profimedia
Rezultate LOTO duminică, 8 noiembrie 2026. Ce premii sunt în joc și care sunt numerele norocoase Național
Seismograf
Panicǎ după un cutremur puternic! Autoritățile avertizează asupra unor noi seisme Internațional
atac cracovia jpg
Cine este autorul atacului armat din Cracovia. Are 24 de ani și și-a ucis mai întai familia. Ce au descoperit anchetatorii Internațional
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net