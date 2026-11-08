Analize prin CAS? Schimbare importantă! Ce vor fi obligate clinicile private să afișeze

Laboratoarele sau clinicile private în care se efectuează analize decontate vor fi obligate s-și afișeze plafonul pentru care au semnat contractele cu Casa de Asigurări de Sănătate. În acest fel, oamenii știu dacă serviciul medical trebuie plătit sau nu. Anunțul ministrului sănătății, Alexandru Rogobete.

Analize medicale. Foto: magnific.com

Decizia vine în contextul în care multe laboratoare și clinici private atrag pacienții spunând că lucrează cu CAS, dar semnează pentru un plafon foarte mic, iar, în final, oamenii și le fac cu banii din propriul buzunar.

Anunțul ministrului sănătății, Alexandru Rogobete

Plafonul pentru analize va fi afișat în toate laboratoarele și clinicile private. Oamenii care vor să-și facă analize decontate prin CAS o să știe de dinainte de a intra la recoltare dacă fondurile publice mai sunt sau nu disponibile.

Măsura a fost anunțată sâmbătă, la Cluj-Napoca, de ministrul sănătății Alexandru Rogobete. Acesta a atras atenția asupra unei practici înșelătoare folosite frecvent pentru a atrage pacienții. După ce aceștia află că nu mai sunt fonduri, unii aleg să le facă tot acolo, dar cu plată.

„Există anumite laboratoare sau clinici private care îşi pun în geam sigla Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate atrăgând pacienţi, cum că analizele ar fi decontate. Ce nu spun public – şi îi voi obliga să spună public – care este plafonul cu care au semnat contractul.

Foarte mulţi dintre ei semnează un contract cu un plafon foarte mic, să zicem de 10.000 lei pe lună, doar pentru a beneficia de sigla Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate în geam şi pentru a atrage, de fapt, pacienţii către clinica lor. În momentul în care (pacienţii – n.r.) ajung în cabinetul de recoltare li se spune că nu mai au fonduri. Şi atunci, 80% din pacienţi ce credeţi că fac? Rămân acolo şi plătesc. Asta va fi reglementată în curând”, a declarat Alexandru Rogobete

Cine emite biletele de trimtiere

Ca asigurații să beneficieze de analize decontate prin CAS, trebuie să dețină un bilet de trimitere. Acesta poate fi emis de către medicul de familie sau de către un medic specialist în contract cu o casă de asigurări de sănătate.

Biletul poate avea diferite termene de valabilitate, de la 30 până la 90 de zile, în funcție de tipul investigațiilor recomandate.