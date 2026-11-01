 Câte analize gratuite poți face cu un singur bilet de trimitere. Termenul de valabilitate poate varia
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Câte analize gratuite poți face cu un singur bilet de trimitere. Termenul de valabilitate poate varia

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Asigurații din sistemul public de sănătate care au ridicat o recomandare validă de la medic au dreptul la anumite investigații de laborator fără să fie nevoiți să plătească. Tot ce trebuie să facă este să obțină un bilet de trimitere pentru a beneficia de această gratuitate.

Biletele pot fi emise de medicul de familie
Biletele pot fi emise de medicul de familie Foto: Shuttersotck

Unul dintre drepturile de bază ale asiguraților din sistemul public de sănătate este accesul la investigații paraclinice decontate. Dacă au un bilet de trimitere, românii asigurați pot beneficia de analize de sânge, de urină, cât și de alte investigații de laborator, fără să fie nevoiți să plătească pentru acestea.

Biletul de trimitere trebuie să fie emis de către medicul de familie sau de către un medic specialist în contract cu o casă de asigurări de sănătate. Apoi, asiguratul se poate prezenta la un laborator pentru investigațiile recomandate. Desigur, efectuarea analizelor decontate depinde și de tipul investigațiilor recomandate, de indicația medicală, cât și de regulile aplicabile fiecărei categorii de servicii.

Cine poate emite bilete de trimitere

Contractul-cadru al CNAS nu stabilește un număr fix de analize la care un asigurat are dreptul pe același bilet de trimitere. Practic, medicul poate recomanda orice fel de investigații consideră că sunt relevante pentru a stabili un diagnostic sau pentru a monitoriza starea de sănătate.

Cu toate acestea, solicitarea pacientului nu este suficientă pentru a include anumite analize pe biletul de trimitere. Ele sunt decise de medicul de familie sau de specialist, în funcție de simptome, diagnostic sau suspiciunea unui diagnostic.

Ce termen de valabilitate are un bilet de trimitere

Frecvența la care un medic poate emite bilete de trimitere pentru analize decontate depinde de situația pacientului și de tipul consultației. Astfel de analize pot fi recomandate mult mai frecvent în cazul persoanelor care suferă de boli cronice, cum ar fi diabetul zaharat, hipertensiunea arterială sau bolile oncologice.

În general, un astfel de bilet de trimitere este valabil vreme de 30 de zile, însă, pentru investigațiile recomandate în cadrul consultațiilor preventive, termenul de valabilitate poate fi de 60 de zile. În anumite cazuri, cum ar fi bolile cronice, acest termen poate ajunge chiar și la 90 de zile.

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