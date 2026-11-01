Motivul pentru care volanul mașinii tale a început să vibreze. Problema nu trebuie ignorată

Este o problemă de care foarte mulți șoferi s-au lovit de-a lungul anului dar pe care nu foarte multă lume o poate explica. Este vorba despre faptul că volanul poate începe să vibreze odată ce mașina circulă cu o anumită viteză.

Vibrațiile volanului nu trebuie ignorate Foto: Arhivă

Românii care au permis de conducere cu siguranță s-au lovit de această problemă la un moment dat. Iar cei care observă că volanul mașinii lor a început să vibreze nu ar trebui să ignore acest detaliu, mai ales dacă se întâmplă atunci când mașina circulă la o anumită viteză sau când frânează.

Pentru a asigura siguranța șoferului și a pasagerilor, este important ca cauza acestei probleme să fie înțeleasă și remediată. Potrivit Blic, inspecția mașinii poate depista problema din timp și ne poate ajuta să evităm unele probleme mult mai grave.

Problema nu trebuie ignorată

De obicei, una dintre cele mai comune cauze ale acestei probleme este echilibrarea necorespunzătoare a roților. Practic, atunci când greutatea mașinii nu este distribuită uniform, rotirea roților poate cauza oscilații care sunt transmise, apoi, către volan.

Acesta este și motivul pentru care oscilațiile nu sunt resimțite decât la anumite viteze. Din acest motiv, devine important să verificăm periodic sistemul de suspensie și direcție. Orice fel de defecțiune va fi depistată din timp și vom evita diverse probleme mult mai serioase.

Mașina poate avea nevoie de reparații urgente

În același timp, dacă observăm că volanul a început să vibreze de fiecare dată când frânăm, este posibil ca problema să se datoreze faptului că discurile de frână s-au deformat. Acest lucru va compromite eficiența frânării și va fi nevoie să mergem cât mai repede cu mașina la un service, pentru a remedia problema.

Dacă observăm că volanul nostru a început să vibreze și manevrabilitatea mașinii devine tot mai dificilă, este important să cerem rapid opinia unui specialist. Atunci când observăm că a fost compromis controlul vehiculului, este important să oprim în siguranță și să cerem ajutorul unui specialist.