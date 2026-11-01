Obiceiul matinal care poate crește riscul apariției pietrelor la rinichi. Ce trebuie să faci după trezire

Chiar dacă pot părea complet inofensive la prima vedere, există unele obiceiuri matinale care ne pot afecta sever starea de sănătate. Potrivit urologilor, un obicei foarte comun poate, de fapt, să crească riscul apariției pietrelor la rinichi.

Apa este crucială pentru sănătate Foto: Arhivă

Este important să avem grijă la lucrurile pe care le facem atunci când ne trezim. Sau, în cazul de față, este important să avem grijă la ce nu facem. Dacă rutina noastră matinală nu include consumul de apă, putem rata o ocazie de a reduce riscul apariției pietrelor la rinichi.

„Una dintre cele mai simple metode de a preveni formarea pietrelor la rinichi este să bei apă, începând chiar de dimineață”, explică medicul Arthur L. Burnett, potrivit informațiilor de la EatingWell.

Practic, menținerea unei hidratări corespunzătoare ajută la prevenirea concentrării excesive a urinei, care crește riscul ca anumite substanțe să se cristalizeze și să formeze pietre la rinichi.

Este important să bei apă dimineața

Atunci când nu consumăm suficiente lichide și ne deshidratăm, organismul încearcă să conserve apa prin reducerea cantității de urină pe care o produce. Astfel, urina devine mai concentrată, crescând concentrația substanțelor care pot contribui la formarea pietrelor la rinichi.

Pe măsură ce aceste substanțe se acumulează, ele pot forma cristale care, în timp, se pot dezvolta în calculi renali.

„Organismul se deshidratează după o noapte de somn. Dacă nu consumi suficiente lichide pe parcursul zilei, urina devine mai concentrată în substanțe chimice care favorizează formarea pietrelor, precum calciul, oxalatul și acidul uric”, explică și doctorița Prasanna Sooriakumaran.

Obiceiul banal recomandat de medicii urologi

Consumul de apă imediat după ce ne-am trezit este o modalitate simplă de a începe să refacem rezervele de lichide ale organismului, după mai multe ore în care nu am băut apă.

Cu toate acestea, este important să avem în vedere faptul că hidratarea zilnică nu se încheie odată cu începutul zilei. Dimpotrivă, apa băută dimineața ar trebui să fie primul pas către o hidratare corespunzătoare pe tot parcursul zilei.

Pe parcursul zilei, este important să bem întotdeauna suficient de multă apă și chiar să și consumăm diverse legume și fructe care conțin un nivel ridicat de apă.