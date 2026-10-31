Ce se întâmplă în corpul tău dacă mănânci dovleac în fiecare zi. Beneficiile la care poate nu te-ai fi gândit

Dovleacul este una dintre cele mai populare legume ale toamnei, mai ales pe măsură ce ne apropiem tot mai mult de Halloween. Pe lângă gustul intens al acestei legume, ea este și foarte bună pentru sănătate, motiv pentru care trebuie să știm precis care vor fi consecințele dacă vom consuma dovleac în fiecare zi.

Dovleacul este o legumă foarte sănătoasă Foto: Freepik

Pe măsură ce înaintăm tot mai mult în toamnă, dovleacul devine tot mai popular, fiind folosit în nenumărate rețete. Însă, dincolo de gust și de textură, această legumă impresionează și datorită efectelor pozitive pe care le are pentru organism. Potrivit Real Simple, dovleacul este foarte bogat în fibre, vitaminele A, C și E, dar și în minerale și antioxidanți.

„Dovlecii sunt bogați în carotenoizi, în special în betacaroten, care este responsabil în mare parte pentru culoarea portocalie intensă a dovleacului. Betacarotenul este un carotenoid provitaminic A, ceea ce înseamnă că organismul nostru îl poate transforma în vitamina A, care joacă un rol important în menținerea sănătății vederii și a sistemului imunitar, precum și în întreținerea țesuturilor din întregul corp, inclusiv a pielii”, a explicat nutriționista Alexander LeRitz, conform sursei citate.

Dovleacul este foarte bun pentru sănătate

În plus, conținutul ridicat de fibre al dovleacului este foarte important pentru susținerea sistemului digestiv. Această legumă este bună și pentru inimă și pentru a întări sistemul imunitar, iar în dovleac vom găsi și nutrienți precum zinc și fier, care vor susține imunitatea.

Mai mult decât atât, dovleacul are și un nivel ridicat de potasiu.

„Cercetările demonstrează în mod constant că dietele bogate în fructe și legume care conțin potasiu pot contribui la menținerea unei tensiuni arteriale sănătoase, în special atunci când sunt asociate cu un aport redus de sodiu”, spune și nutriționista Joy Dubos.

Ce se întâmplă dacă consumi dovleac zilnic

Atunci când dovleacul este consumat în cantități corecte, nu ar trebui să observăm nicio problemă de sănătate când îl consumăm zilnic. Cu toate acestea, nutriționiștii spun că nu trebuie să consumăm dovleac în exces.

„Dacă o persoană ar consuma zilnic o porție rezonabilă de dovleac, cel mai probabil nu ar avea nicio problemă și chiar ar beneficia de nutrienții pe care acesta îi oferă. Este o modalitate simplă de a crește aportul de legume, fibre, potasiu și alți micronutrienți din alimentație”, spune LeRitz.