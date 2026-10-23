Metoda simplă care te ajută să cureți gardurile de lemn rapid și ușor. Așa vei scăpa de algele verzi

Românii care stau la curte și au un gard din lemn știu deja cât de mult efort este necesar pentru ca lemnul să nu se degradeze. Mai ales toamna, datorită fluctuațiilor de temperatură și ale precipitațiilor, există un risc mult mai ridicat ca aspectul gardului să devină neplăcut. Din fericire, există o metodă simplă la care putem apela pentru a proteja lemnul.

Lemnul poate fi curățat ușor Foto: IStock

Curțile au, în general, un aspect superb toamna, atunci când frunzele capătă acea culoare specifică pentru sezon. Însă, aspectul curții poate suferi atunci când gardul de lemn are un aspect neplăcut și degradat. Din fericire, potrivit express.co.uk, există unele metode simple la care putem apela pentru a ne asigura că nu ne vom lovi de această problemă.

Gardurile din lemn trebuie verificate periodic în această perioadă a anului, deoarece vremea umedă creează condițiile ideale pentru dezvoltarea algelor. Acestea nu numai că fac gardul să pară murdar și decolorat, dar pot chiar să rețină și o cantitate mare de apă, ceea ce poate deforma lemnul și va slăbi structura în timp.

Gardurile din lemn trebuie verificate toamna

Pentru a preveni putrezirea lemnului, este important să curățăm gardul imediat ce observăm apariția unor pete verzi. Iar potrivit unei experte din Marea Britanie, cea mai simplă metodă de a scăpa de alge este să pulverizăm oțet din vin pe ele.

„Pentru mucegai, amestecă părți egale de oțet alb și apă într-o sticlă cu pulverizator și aplică soluția pe zonele afectate. Las-o să acționeze câteva minute, apoi freacă suprafața și clătește”, spune Emma, conform sursei citate.

Cum funcționează această metodă

Oțetul alb este util deoarece conține acid acetic, care poate descompune algele, mușchii sau mucegaiul și poate desprinde petele, făcându-le mai ușor de curățat, fără a fi nevoie să frecăm prea mult timp.

Atunci când vrem să aplicăm această metodă, este important să alegem o zi în care nu plouă, iar apoi să curățăm urmele de pământ sau frunzele rămase pe gard. Pasul următor este să pulverizăm amestecul de apă și oțet, iar dacă dorim ca acesta să fie mai eficient, putem adăuga și câteva picături de detergent de vase.

Amestecul trebuie lăsat 15 minute să-și facă efectul, după care se va freca bine și apoi se va clăti totul cu apă.