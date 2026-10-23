 Și-au cumpărat casa visurilor, dar au descoperit un coșmar în curte. Ce ascundeau autoritățile de 50 de ani
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Și-au cumpărat casa visurilor, dar au descoperit un coșmar în curte. Ce ascundeau autoritățile de 50 de ani

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O tânără familie din New York a crezut că va începe un nou capitol de vis al vieții atunci când s-a mutat într-o casă superbă, lângă un pârâu de la marginea orașului. Cu toate acestea, visul lor s-a transformat rapid într-un coșmar la care nu s-ar fi așteptat niciodată.

Curtea casei avea puncte radioactive
Curtea casei avea puncte radioactive Foto: IStock

Ce ar fi trebuit să fie începutul unei perioade de vis s-a transformat rapid într-un coșmar complet neașteptat pentru o familie din Statele Unite. Pentru Lexi Hawk, problemele au început atunci când se juca în curte cu fiica ei, Bailee, și a auzit un avion care zbura la o altitudine foarte joasă.

Potrivit The New York Times, avionul zbura încet, chiar deasupra vârfurilor copacilor și a survolat casa de mai multe ori. Femeia nu și-a putut explica comportamentul aeronavei și chiar s-a temut că poate fi vorba despre un atac.

Curtea casei era radioactivă

Acest incident a avut loc în anul 2024, iar peste un an, lucrurile au luat o întorsătură de-a dreptul șocantă. Trei bărbați au coborât dintr-o camionetă chiar în fața casei, iar unul dintre ei a început să se plimbe prin iarbă cu un contor Geiger.

Lexi s-a îngrijorat imediat, dar cei trei bărbați i-au explicat că unele roci pot avea o radioactivitate naturală, dar foarte scăzută.

„Mi-au spus să nu-mi fac griji, că probabil era doar o piatră”, a povestit femeia, potrivit sursei citate.

În această vară, când a revenit de la locul de muncă acasă, a găsit o echipă de bărbați îmbrăcați în costume de protecție, iar unul dintre ei săpa în curte folosind un mic excavator galben.

Autoritățile au ajuns la fața locului

Niagara Falls, micul oraș în care s-au mutat Lexi (24 de ani) și partenerul ei, Trevor Bradley (26 de ani), este o zonă în care s-a petrecut unul dintre cele mai mari dezastre ecologice din istoria Americii, în cartierul Love Canal. Tânăra familie locuise, până la acel moment, în acea zonă.

În această primăvară, autoritățile locale au întrebat localnicii dacă permit testarea proprietăților pentru radioactivitate, iar din 1.400 de gospodării, 38 au nevoie de decontaminări ample.

Cu această ocazie, tânăra familie a aflat că fetița lor s-a jucat vreme de ani de zile într-o curte contaminată cu toriu-232 și alți izotopi radioactivi. Pentru Lexi Hawk, cel mai șocant a fost faptul că autoritățile cunoșteau de 50 de ani problema din această zonă a statului New York și nu s-au luat măsuri decât recent.

„Știau. Și m-au lăsat să locuiesc aici”, a spus tânăra.

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