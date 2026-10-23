 ANM a emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. Se anunță ploi în aproape toată țara
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ANM a emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. Se anunță ploi în aproape toată țara

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După un început de toamnă destul de cald, vremea din țara noastră urmează să se schimbe radical. Chiar în cursul dimineții de vineri, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni iar, potrivit meteorologilor, ne putem aștepta la ploi și temperaturi scăzute.

Ne putem aștepta la ploi în perioada următoare
Ne putem aștepta la ploi în perioada următoare Foto: Shutterstock

ANM a transmis faptul că estimările meteorologice au fost realizate de către Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF), iar următoarele patru săptămâni vor fi dominate de ploi și de temperaturi mai mici decât cele normale pentru perioadă.

Meteorologii de la ANM au emis prognoza pentru perioada cuprinsă între 26 octombrie și 23 noiembrie iar, potrivit acestora, ne putem aștepta la temperaturi ușor mai scăzute decât cele normale pentru perioadă, în anumite zile. Cantitățile de precipitații pot, de asemenea, să dea planurile românilor peste cap.

Săptămâna 26 octombrie 2026 – 02 noiembrie 2026

În acest interval, temperaturile din toată țara vor fi apropiate de cele normale pentru perioada din an. De asemenea, regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile intracarpatice și apropiat de cel normal în restul țării.

Săptămâna 02 noiembrie 2026 – 09 noiembrie 2026

Pe parcursul acestor zile, temperaturile medii vor fi ușor mai mici decât cele normale pentru perioadă. Meteorologii de la ANM mai explică și faptul că de-a lungul României, ne putem aștepta la un nivel de precipitații apropiat de cel obișnuit.

Săptămâna 09 noiembrie 2026 – 16 noiembrie 2026

În această săptămână, termometrele vor înregistra o temperatură medie a aerului mai scăzută decât cea normală pentru jumătatea lunii noiembrie, în toată țara. În plus, regimul pluviometric va fi apropiat de cel obișnuit pentru această perioadă a anului, potrivit experților de la ANM.

Săptămâna 16 noiembrie 2026 – 23 noiembrie 2026

În a doua jumătate a lunii noiembrie, temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru perioadă, în majoritatea țării. ANM mai spune că același lucru este valabil și în cazul cantității de precipitații, în toate regiunile României.

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