 Lapte sau iaurt? Medicii nutriționiști explică ce aliment este mai bun pentru sănătatea oaselor
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Lapte sau iaurt? Medicii nutriționiști explică ce aliment este mai bun pentru sănătatea oaselor

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Iaurtul și laptele sunt două alimente faimoase pentru efectele benefice pe care le vor avea asupra sănătății oaselor. Acest lucru se datorează nutrienților din aceste alimente, cum ar fi calciul și nivelul ridicat de proteine. Experții explică care dintre cele două alimente este, de fapt, mai sănătos.

Ambele alimente sunt sănătoase
Ambele alimente sunt sănătoase Foto: IStock

Atunci când dorim să adoptăm un stil de viață mai sănătos, un sfat comun pe care îl vom primi este să consumăm mai mult lapte și iaurt, mai ales dacă vrem să ne susținem sănătatea sistemului osos

„Iaurtul și laptele au profiluri nutriționale similare, deoarece iaurtul este obținut din lapte, iar ambele contribuie la menținerea sănătății oaselor”, explică nutriționista Carlie Saint-Laurent Beaucejour, potrivit marthastewart.com.

Practic, iaurtul se obține prin încălzirea laptelui și apoi prin adăugarea unor culturi bacteriene care fermentează zaharurile prezente în mod natural în lapte. Astfel, nutrienții din lapte care contribuie la dezvoltarea și menținerea sănătății oaselor se regăsesc și în iaurt.

Ambele alimente sunt foarte sănătoase

Potrivit experților, ambele alimente sunt sănătoase și benefice pentru sănătatea oaselor. Însă, în timp ce laptele poate avea un conținut mai ridicat de vitamina D, iaurtul ne oferă beneficii datorită procesului de fermentare prin care a trecut.

Detaliul crucial pe care trebuie să îl avem în vedere este nivelul de calciu pe care îl consumăm zilnic. Asigurarea unui aport suficient de calciu prin dietă poate contribui la protejarea împotriva osteoporozei și a altor boli osoase, explică specialiștii.

Calciul este crucial pentru oase

Atunci când nu ne asigurăm un aport optim de calciu, organismul îl poate extrage din oase, slăbind astfel întreg sistemul osos. Atât iaurtul, cât și laptele conțin calciu și alți nutrienți foarte importanți pentru sistemul osos și pentru buna funcționare a organismului.

Cu toate acestea, iaurtul poate avea un avantaj față de lapte datorită procesului de fermentare și bacteriilor benefice, care pot favoriza absorbția nutrienților, sănătatea intestinală și sănătatea oaselor. Însă, ambele alimente sunt foarte sănătoase și sunt recomandate de nutriționiști.

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