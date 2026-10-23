Cum cureți ușor oalele din fontă emailată. Trucul simplu care te scapă de urmele de arsură

Indiferent de cât de multă grijă avem atunci când gătim, tuturor ni s-a întâmplat să ardem un vas din fontă emailată. Urmele de arsură rămase pe o astfel de suprafață pot fi destul de greu de înlăturat și este important să știm precis cum putem scăpa de această problemă.

Vasele pot fi curățate ușor Foto: IStock

Spre deosebire de diferitele pete care apar în interiorul oalelor din fontă emailată, petele de arsură de pe exterior apar în urma expunerii directe la temperaturile extreme ale focului. Din fericire, potrivit Southern Living, există câteva metode simple care ne pot ajuta să scăpăm de problemă.

În primul rând, este important să știm că aceste oale pot fi mult mai fragile decât par la prima vedere. Atunci când le curățăm, este important să evităm pudre abrazive, bureți metalici sau alte ustensile metalice de curățat.

Cum se curăță ușor oalele din fontă emailată

Pentru a scăpa de urme de arsură superficiale, trebuie să lăsăm vasul să se răcească complet, după care să frecăm ușor cu apă caldă și detergent de vase, folosind un burete neabraziv. Oala va fi lăsată să se usuce complet, după care vom întinde o pastă din bicarbonat de sodiu și apă peste arsură. După 15-30 de minute, trebuie să clătim oala bine.

În mod normal, pata ar trebui să dispară după ce vom folosi această metodă simplă. Important este să nu folosim bureți metalici, care vor zgâria oala.

Oțetul poate fi de mare ajutor

Atunci când urmele de arsură sunt mult mai intense, pasta de bicarbonat trebuie lăsată să-și facă efectul pentru cel puțin o oră. Iar dacă această metodă nu funcționează, mai putem apela la câteva metode.

De exemplu, putem să amestecăm bicarbonat de sodiu cu apă până când obținem o pastă groasă. Pasta trebuie aplicată pe zonele arse și lăsată să acționeze câteva minute, după care va trebui să pulverizăm oțet și să lăsăm suprafața să facă bule. Apoi, oala trebuie frecată bine iar urma de arsură ar trebui să fi dispărut.