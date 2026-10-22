După pensionare, au renunțat la agitația orașului pentru o insulă doar a lor. Acum, scot proprietatea la vânzare și se întorc la Londra. Ce i-a determinat să-și schimbe planurile

În urmă cu aproape un deceniu, un cuplu britanic a făcut o schimbare radicală și a renunțat la viața din Londra pentru a achiziționa o insulă scoțiană. Acum, cei doi pensionari au ales să se întoarcă în capitala britanică.

Insula a fost scoasă la vânzare Foto: Daily Mail

Richard Stein și Sally Lovell au ales să facă o schimbare radicală în viața lor și să renunțe la viața agitată din Londra. Astfel, în anul 2017, cei doi britanici au cumpărat Insula Harbour, care se află în largul coastei Argyll, în Scoția. Potrivit informațiilor de la Daily Mail, cei doi au cheltuit 650.000 de lire sterline pentru a cumpăra insula privată.

Mica insulă are o suprafață de aproximativ 3,9 hectare, iar pentru cei doi britanici, care locuiau până la acel moment în Clerkenwell, în centrul Londrei, schimbarea a fost una uriașă. În plus, casa cuplului se afla la numai 300 de metri de satul Crinan și chiar dacă trebuiau să folosească barca de fiecare dată, pensionarii puteau ajunge rapid în satul scoțian.

Au cumpărat insula cu 650.000 de lire sterline

Deși poate părea că Insula Harbour este un loc complet rupt de restul Marii Britanii, proprietarii au explicat că nu s-au simțit deloc izolați.

„Nu este deloc un loc izolat. Există chiar plăcerea suplimentară de a traversa apa cu barca, o călătorie care durează doar trei sau patru minute. Ai sentimentul că faci parte din lume, pentru că dispui de electricitate, apă curentă, internet de mare viteză și televizor, dar, în același timp, locul în care trăim pare complet separat de toate acestea”, a spus Richard Stein, conform sursei citate.

Cu toate acestea, după aproape un deceniu, cei doi pensionari au ales să revină în Londra.

Își doresc să revină în Londra

Cei doi pensionari au ales să scoată insula la vânzare pentru suma de 1,25 milioane de lire sterline, după aproximativ nouă ani petrecuți aici. Cuplul britanic își dorește să fie mai aproape de familie și chiar recunosc că le lipsește ritmul alert al Londrei.

De-a lungul anilor, cei doi au avut grijă de starea insulei și au extins locuința. În 2012, Richard chiar a construit o anexă cu patru dormitoare, trei băi și trei camere de zi. Însă, acum, el recunoaște că îi este dor de Londra.

„Până anul trecut, aș fi spus că nu vreau să mai locuiesc niciodată în Londra. Dar primăvara trecută am petrecut aproximativ o săptămână acolo, plimbându-mă prin oraș, și mi-am dat seama cât de mult îmi lipsesc mâncarea, cultura, întâlnirile cu oamenii, magazinele și agitația orașului”, a mai spus Richard.