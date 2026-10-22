 Ești răcit? 5 alimente pe care să le consumi la micul dejun pentru a-ți ajuta organismul
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Ești răcit? 5 alimente pe care să le consumi la micul dejun pentru a-ți ajuta organismul

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Nenumărați oameni de toate vârstele se confruntă cu probleme de sănătate în această perioadă a anului. De la simpla răceală și până la gripă, fluctuațiile de temperatură din această perioadă a toamnei pot crea nenumărate probleme de sănătate. În astfel de situații, este important să știm precis ce fel de alimente să consumăm.

Unele alimente sunt perfecte atunci când ești răcit
Unele alimente sunt perfecte atunci când ești răcit Foto: Arhivă

Atunci când suntem răciți sau avem gripă, ultimul lucru pe care vom vrea să îl facem este să ne dăm tratamentul peste cap prin intermediul unei diete nepotrivite. Din fericire, pentru a depăși cât mai rapid perioadele în care nu ne simțim bine, există câteva alimente la care putem apela la micul dejun, potrivit healthline.com.

Supa de pui

Acest aliment este deja faimos ca fiind alegerea ideală pentru momentele în care nu ne simțim bine. Este o sursă de vitamine, minerale, calorii și proteine, ușor de consumat, iar organismul poate avea nevoie de cantități mai mari din acești nutrienți în perioada de recuperare după o boală.

Usturoi

Chiar dacă poate suna surprinzător, usturoiul poate fi alegerea perfectă atunci când suntem răciți. Studiile de laborator și cele pe animale au arătat că usturoiul are efecte antibacteriene, antivirale și antifungice utile pentru persoanele care se confruntă cu probleme de sănătate.

Miere

Mierea este un alt aliment perfect pentru masa de dimineață, atunci când suntem răciți. Mierea are anumite proprietăți antibacteriene. Oamenii o folosesc adesea ca pansament antiseptic pentru răni, în cazul tăieturilor sau arsurilor. În plus, acest aliment poate ajuta la calmarea tusei la copii.

Banane

Bananele sunt alegerea perfectă atunci când suntem răciți. Sunt moi și au un gust neutru, dar sunt bogate în nutrienți și carbohidrați cu acțiune rapidă. Potasiul din banane poate contribui, de asemenea, la refacerea rezervelor de electroliți din organism, deoarece potasiul este unul dintre electroliții esențiali de care corpul tău are nevoie. Un alt beneficiu al bananelor este conținutul lor de fibre solubile.

Iaurt

Iaurtul conține probiotice benefice, care pot aduce beneficii pentru sănătate. Mai multe studii au sugerat că produsele lactate probiotice, precum iaurtul, pot contribui la reducerea frecvenței răcelilor atât la copii, cât și la adulți, la o recuperare mai rapidă în caz de îmbolnăvire și la reducerea nevoii de antibiotice.

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