Zboruri anulate sau întârziate? Pasagerii ar putea primi despăgubirile în maximum 14 zile, conform noilor reguli UE

Rambursarea banilor atunci când un zbor este anulat devine mai ușoară ca oricând. Parlamentul European a adoptat noi reguli care protejează drepturile pasagerilor care călătoresc cu avionul.

Noile reguli au fost adoptate de Parlamentul European Foto: Pixabay

Pasagerii din Uniunea Europeană care călătoresc cu avionul vor putea obține rambursarea banilor mult mai ușor, atunci când călătoria lor este perturbată din diferite motive. Noi reguli de protejare a pasagerilor au fost adoptate de către Parlamentul European, iar pasagerii afectați vor putea solicita rambursarea folosind un formular standard.

Potrivit informațiilor de la Euronews, acest formular este disponibil în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene și poate fi găsit ușor pe site-ul Comisiei Europene. Mai mult decât atât, formularul poate fi utilizat pentru toate mijloacele de transport.

Noile reguli au fost adoptate de Parlamentul European

Practic, noile reguli introduse de către autoritățile europene menționează clar faptul că pasagerii au dreptul la rambursarea integrală a banilor în cel mult două săptămâni. Iar acest drept rămâne în vigoare inclusiv în situațiile în care rezervarea a fost făcută printr-un intermediar, cum ar fi o agenție de turism.

Până la adoptarea acestor noi drepturi de protecție pentru pasageri, responsabilitatea intermediarilor în procesul de rambursare nu era una foarte clară.

Pasagerii pot primi banii înapoi mult mai ușor

Iar atunci când intermediarul nu returnează banii pasagerului în termenul prevăzut de lege, compania aeriană este obligată să intervină și să efectueze plata direct către persoana afectată.

Aceste noi reguli întăresc și drepturile persoanelor cu dizabilități. De acum înainte, însoțitorii persoanelor cu dizabilități au dreptul de a călători gratuit cu avionul. Acest privilegiu este unul care deja este în vigoare atunci când vine vorba despre transportul cu autobuzul, trenul și chiar și cu vaporul.

Parlamentul European a adoptat aceste noi reguli cu o majoritate detașată. Mai precis, nu mai puțin de 652 de persoane au votat în favoarea noilor modificări, în timp ce opt persoane s-au abținut și numai două voturi au fost exprimate împotrivă.