Cuplul spaniol care oferă cazare gratuită într-un loc de vis. Ce condiții trebuie să îndeplinească turiștii

O oportunitate incredibilă este oferită celor care își doresc să petreacă câteva zile de vis în Huelva, o regiune din sudul Spaniei. După ce au petrecut patru ani călătorind cu rulota, Chris și Andrea oferă cazare gratuită celor dispuși să îndeplinească anumite condiții.

Huelva se află în sudul Spaniei Foto: IStock

Cuplul spaniol a petrecut patru ani călătorind cu o autorulotă, iar în mai 2022, cei doi au cumpărat un teren de 6.400 de metri pătrați. Chris și Andrea își doreau să creeze un spațiu sustenabil în inima naturii, iar cei doi proprietari construiesc și adăposturi din materiale reciclate pentru animale abandonate.

Inițial, acest teren vast era folosit pentru cultivarea viței-de-vie și pentru producerea vinului. Acum, noii proprietari transformă treptat o bună parte din acesta în pădure, potrivit informațiilor de la El Español.

Este un loc de frumusețe rară

Iar turiștii dispuși să ofere ajutor la fermă pot beneficia de cazare gratuită în acest loc superb. Mai precis, Chris și Andreea pun la dispoziție un spațiu tuturor celor care vin la fermă cu autorulote, rulote sau corturi. Turiștii au acces la internet și pot lua parte și la ateliere despre plante medicinale și tehnici de reciclare.

În acest moment, cei doi proprietari îngrijesc cinci câini și opt pisici, toate aceste animale fiind salvate din condiții dificile. Turiștii care se oferă drept voluntari la fermă trebuie să aibă răbdare și respect față de aceste animale.

Ce trebuie să facă voluntarii

Mai mult decât atât, voluntarii care vor ajunge la această fermă superbă vor mai trebui să ajute la întreținerea grădinii ecologice, să contribuie la îndepărtarea vechii vițe-de-vie și, toamna, să participe la recoltarea tradițională a măslinelor.

Cei interesați de o astfel de experiență trebuie să știe că perioada minimă de ședere este de două săptămâni. În plus, cei care își vor petrece vacanța la această fermă superbă vor putea ajunge ușor în orașe renumite, precum Sevilla și chiar și la granița cu Portugalia.