 Sute de angajați din România își vor pierde locul de mună. O companie importantă a anunțat un nou val de concedieri
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Sute de angajați din România își vor pierde locul de mună. O companie importantă a anunțat un nou val de concedieri

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Vești proaste pentru angajații din domeniul IT din țara noastră. O companie importantă și-a anunțat intenția de a concedia aproximativ 300 de angajați dintr-un oraș important din România.

Sute de angajați vor fi disponibilizați
Sute de angajați vor fi disponibilizați Foto: Shutterstock

Betfair Romania Development a anunțat că urmează să concedieze nu mai puțin de 300 de angajați din Cluj-Napoca, care lucrează pentru divizia UK și Irlanda. Potrivit companiei, acest proces face parte dintr-un proces mai amplu de transformare, care va afecta și alte birouri ale companiei.

„Betfair Romania Development sprijină în prezent schimbările organizaționale propuse în cadrul diviziei Flutter UK & Ireland. Acest proces face parte dintr-o transformare mai amplă, care are loc în mai multe locații ale Flutter, ca răspuns la creșterea semnificativă a fiscalității în industria jocurilor de noroc din Marea Britanie”, a comunicat compania, potrivit Economica.

300 de angajați își vor pierde locul de muncă

Mai multe centre ale grupului urmează să fie afectate de acest val de restructurări. Compania deja a comunicat faptul că, în România, aproximativ 300 de angajați din Cluj vor fi disponibilizați.

„În Cluj, schimbările propuse vor afecta aproximativ 300 de colegi din echipele UK & Ireland, care se estimează că vor părăsi compania la finalizarea procesului”, a comunicat Betfair Romania Development.

Mai multe centre ale companiei vor fi afectate

Mai mult decât atât, Betfair Romania Development a explicat că decizia nu are legătură cu performanța individuală a angajaților sau a întregii echipe. Compania își dorește să își simplifice structurile organizaționale. La finalul acestui proces, Betfair Romania Development își dorește să creeze un model operațional mai eficient decât cel existent.

Din acest motiv, aproximativ 300 de angajați din Cluj urmează să-și piardă locul de muncă, iar alte centre vor fi, de asemenea, afectate.

Prioritatea noastră este să ne asigurăm că acest proces este gestionat în mod responsabil, transparent și în conformitate cu toate cerințele legale aplicabile, oferind în același timp sprijin angajaților pe tot parcursul său”, a mai anunțat compania, conform sursei citate.

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