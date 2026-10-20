Cum cureți rapid petele încăpățânate de pe cadă. Ai nevoie de doar două ingrediente ieftine

Indiferent de ce fel de cadă am avea, în cele din urmă, tot vom ajunge să observăm diverse pete pe suprafața acesteia. Din fericire, nu este nevoie să apelăm la soluții scumpe din comerț pentru a scăpa de problemă, ci doar la câteva trucuri simple și ieftine recomandate de experți.

Cada poate fi curățată foarte ușor Foto: IStock

Băile sunt, în general, spații destul de greu de curățat. Iar dacă nu facem acest lucru în mod regulat, curățenia va deveni mult mai dificilă. Iar pe cadă, în special, pot apărea pete cu un aspect vizual neplăcut, care vor fi foarte greu de înlăturat dacă nu încercăm să rezolvăm problema cât mai rapid.

Astfel de pete apar din cauza săpunului, a apei și pot fi cauzate chiar și uleiurile naturale spălate de pe corp atunci când facem duș. Din fericire, potrivit express.co.uk, există câteva trucuri ieftine și simple la care putem apela pentru a scăpa de problemă!

Trucul ingenios care te ajută să cureți rapid cada

Petele care se formează în cadă pot apărea atunci când reziduurile de săpun, uleiurile naturale ale pielii, celulele moarte și mineralele din apa dură plutesc la suprafața apei și se lipesc de pereții căzii.

În timp, toate aceste probleme se acumulează, iar petele pot deveni greu de înlăturat. Însă, pentru a scăpa ușor de ele, putem folosi un amestec de bicarbonat de sodiu și detergent de vase.

Cum funcționează această metodă

Pentru a scăpa de pete, putem presăra o cantitate generoasă de bicarbonat de sodiu pe toată suprafața căzii, adăugând apoi și o cantitate suficientă de detergent de vase.

Aceste ingrediente pot fi folosite și pentru a prepara o pastă, dacă nu dorim să le folosim direct în cadă. Tot ce trebuie să facem este să folosim partea abrazivă a unui burete pentru a le amesteca până când obținem o pastă.

Soluția trebuie lăsată să acționeze câteva minute pentru a dizolva petele persistente. La final, vom îndepărta pasta și murdăria desprinsă cu un burete curat sau cu o lavetă, apoi clătim totul cu apă.