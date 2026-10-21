 5 plante care reduc umiditatea din casă și combat condensul de pe geamuri. Sunt ușor de îngrijit și înfrumusețează orice încăpere
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5 plante care reduc umiditatea din casă și combat condensul de pe geamuri. Sunt ușor de îngrijit și înfrumusețează orice încăpere

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Plantele nu sunt numai o modalitate simplă de a decora o cameră, ci pot avea și unele efecte surprinzător de practice. De exemplu, ele pot reduce condensul care se formează pe geamuri în lunile reci ale anului și, astfel, pot reduce riscul apariției mucegaiului.

Unele plante pot absorbi umiditatea din jur
Unele plante pot absorbi umiditatea din jur Foto: IStock

Pe măsură ce temperaturile încep să scadă din ce în ce mai mult, vom începe să dăm drumul la căldură, lucru care va duce la apariția condensului pe geamuri. Aceste picături mici de apă apar atunci când aerul cald din casă intră în contact cu temperatura mult mai rece a geamului. Iar, cum acest lucru creează umiditate, va crește riscul apariției mucegaiului.

Din fericire, potrivit express.co.uk, există câteva plante la care putem apela pentru a ține această problemă sub control. În plus, aceste plante nu sunt numai practice, ci au și un aspect estetic superb.

Iedera englezească

Iedera englezească ajută la prevenirea apariției mucegaiului datorită capacității sale de a elimina toxinele din aer. Planta are nevoie de lumină puternică, indirectă, și are nevoie de udare regulată.

Totuși, trebuie să o ținem departe de animalele de companie, deoarece frunzele sale sunt toxice.

Crinul păcii

Crinul păcii preferă umbra și se dezvoltă bine în condiții de umiditate ridicată, fiind astfel alegerea perfectă pentru zonele predispuse la apariția mucegaiului. Absoarbe umezeala din aer prin intermediul frunzelor și nu are nevoie de lumina directă a soarelui pentru a se dezvolta. În plus, această plantă are flori albe superbe, însă poate fi toxică pentru animalele de companie.

Palmieri

Palmierii sunt o alegere excelentă pentru reglarea umidității și prevenirea apariției mucegaiului, deoarece absorb umezeala prin intermediul frunzelor.

Printre soiurile recomandate se numără palmierul Areca, palmierul de bambus, palmierul de interior (Rhapis excelsa), curmalul pitic și palmierul de mlaștină (Chamaedorea seifrizii).

Feriga

Feriga se dezvoltă foarte bine în climat umed și absoarbe în mod natural umiditatea din aer, contribuind la menținerea unui nivel echilibrat al umidității în locuințe.

Pentru a supraviețui, are nevoie doar de lumină indirectă și de udare regulată.

Orhidee

Nu doar că sunt frumoase, dar orhideele ajută și la reducerea umidității din locuință. Acestea își procură toți nutrienții și umiditatea din aerul din jurul lor.

De asemenea, orhideele absorb dioxidul de carbon și elimină din aerul din interior compușii organici volatili nocivi.

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