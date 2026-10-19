 Orașul european pe care trebuie să-l vizitezi în 2026. A reușit să câștige „Oscarurile turismului”
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Orașul european pe care trebuie să-l vizitezi în 2026. A reușit să câștige „Oscarurile turismului”

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De-a lungul Europei există nenumărate destinații de vis, apreciate de turiști din întreaga lume. Însă, un oraș anume a fost desemnat drept cea mai bună alegere pentru vacanță în 2026. Este vorba despre Lisabona, care a reușit să câștige una dintre cele mai prestigioase competiții de turism din lume.

Lisabona este o destinație foarte populară
Lisabona este o destinație foarte populară Foto: Shutterstock

World Travel Awards 2026 este o competiție prestigioasă, cunoscută și ca „Oscarul turismului”. Iar în acest an, capitala Portugaliei a fost desemnată drept cel mai bun oraș-destinație din Europa. Mai mult decât atât, în acest an, Lisabona a primit și titlul de cea mai bună destinaţie de croazieră de pe continent, conform traveldailynews.com.

Premiile au fost decernate chiar în această lună, pe data de 17 octombrie, iar gala a avut loc în Golful Kotor, în Muntenegru. Zona este inclusă în patrimoniul mondial UNESCO. Acest eveniment a fost pentru prima dată în 33 de ani când gala World Travel Awards a avut loc în această țară balcanică.

Este o destinație de neratat în 2026

Acest premiu confirmă popularitatea de care Lisabona se bucură în rândul turiștilor din întreaga lume și nici nu este prima oară când capitala portugheză câștigă această distincție. Lisabona a fost desemnată pentru prima oară drept cel mai bun oraș-destinație din Europa în 2017, în cadrul galei din Atena.

Apoi, Lisabona a primit din nou acest titlu în anul 2023, în timp ce anul trecut, în Sardinia, capitala portugheză a fost desemnată drept cea mai bună destinație pentru un city break, pentru a șasea oară.

Turiști din întreaga lume vizitează Lisabona

În acest an, Portugalia a fost desemnată și cea mai bună destinație de croazieră de pe continentul european. World Travel Awards oferă premii încă din anul 1993, iar câștigătorii sunt aleși prin intermediul unui vot online la care iau parte atât specialiști din domeniu cât și publicul larg.

În Lisabona, cele mai faimoase atracții turistice sunt locații precum Turnul Belem, Mănăstirea Jeronimos, cartierul Alfama și, nu în ultimul rând, Palatul Fronteira.

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