Au sosit primele ninsori în București. Administrația Națională de Meteorologie ne spune până când vor ține acestea și în ce alte regiuni s-au mai emis avertizări. Avem un cod galben în vigoare pentru mai multe județe din țară.

Avertizări de cod galben de ninsori și vijelii. Foto: Unsplash

România este lovită de ploi, dar și de ninsori. Mai multe zone din Moldova sunt deja acoperite de zăpadă, iar sudul țării, inclusiv Capitala, intră sub avertizări de viscol.

Stratul de zăpadă va ajunge până la 25 de centimetri

ANM a emis o informare sâmbătă, 28 noiembrie, cu privire la ninsorile viscolite din mai multe regiuni. Meteorologii anunță o răcire accentuată, dar și un strat de zăpadă ce poate ajunge până la 25 de centimetri.

În Moldova continuă ninsorile până dimineaza zilei de duminică, 29 noiembrie. Din această după-amiază fulgii de zăpadă își fa apariția și în regiunile sudice, acolo unde se va depune strat de zăpadă cu grosimi în general de 5-15 cm și izolat de peste 25 cm.

„Vântul va avea intensificări în regiunile sud-estice și sudice, precum și în zona Carpaților de Curbură cu viteze la rafală în general de 50...70 km/h, temporar vor fi asociate cu ninsoare, va fi viscol și vizibilitate scăzută”, conform ANM.

De asemenea, meteorologii anunță că vremea intră într-un proces de răcire accentuată. În noaptea de sâmbătă spre duminică minimele vor fi cu minus în cea mai mare parte a țării. Cele mai mici valori, de până la -12 grade Celsius, se vor înregistra în estul Transilvaniei.

Duminică, 29 noiembrie, maximele se vor menține negative în est, sud și centru, cu cele mai mici valori în nordul Moldovei și în depresiuni, cu valori în jurul a -6 grade.

„Până la mijlocul săptămânii viitoare vremea va fi deosebit de rece, geroasă dimineața și noaptea în nordul, centrul, estul și local în sudul țării, unde temperaturile minime vor fi în general de -16....-14 grade. Temperaturile maxime vor fi negative în cea mai mare parte a țării și se vor încadra în general între -6 și 4 grade”, spun experții.

Cod galben de ninsori și vijelii

ANM a actualizat codul galben. Acesta este valabil în mai multe județe din țară, până duminică, ora 10.00. Meteorologii anunță vijelii în sudul Moldovei, Dobrogea și cea mai mare parte a Munteniei, acolo unde vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50...70 km/h.

„În primele ore ale intervalului în județele Vrancea, Galați și Brăila, iar după orele amiezii în județele Giurgiu, Călărași, Ilfov și local în județele Ialomița și Constanța, precum și în municipiul București intensificările de vânt vor fi asociate temporar cu ninsoare (cantități de 5...10 l/mp), va fi viscol, iar vizibilitatea va scădea local sub 100 m. Se va depune strat de zăpadă neuniform cu grosimi în general de 5...10 cm”, conform sursei citate.

De asemenea, în județele Mehedinți, Dolj, Olt și Teleorman va ninge consistent și se va depune strat de zăpadă de 15-20 de cm și izolat de peste 25 cm. Temporar vântul se va intensifica în județele Olt și Teleorman cu rafale în general de 55-60 km/h, va viscoli ninsoarea și vizibilitatea va scădea sub 100 m.

Cod Galben de ninsori și viscol. Foto: ANM

Până în seara zilei de duminică, ora 20.00, în sudul Moldovei, Dobrogea și cea mai mare parte a Munteniei vântul va continua să aibă intensificări cu viteze la rafală de 50-70 km/h, viscolind zăpada deja depusă și determinând scăderea vizibilității.