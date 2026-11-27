Administrația Națională de Meteorologie a emis mai multe avertizări de vreme severă, valabile în perioada 28-29 noiembrie, care vizează intensificări ale vântului, ninsori viscolite și depunerea unui strat consistent de zăpadă în mai multe regiuni ale țării.

Cod galben de ninsori și vânt puternic în România Foto: shutterstock

Unde vor fi înregistrate ninnsori

Potrivit meteorologilor, în intervalul 28 noiembrie, ora 15:00 - 29 noiembrie, ora 10:00, vântul va continua să bată cu putere în Dobrogea, în cea mai mare parte a Munteniei și în sudul Moldovei. Rafalele vor atinge viteze de 50 până la 70 km/h.

În județele Teleorman, Giurgiu, Călărași și Ilfov, inclusiv în municipiul București, precum și local în Ialomița și Constanța, vântul puternic va fi însoțit temporar de ninsoare.

Cantitățile de precipitații vor ajunge la 5-15 l/mp, iar izolat, în sudul Munteniei, pot depăși 20 l/mp. În aceste zone va fi viscol, iar vizibilitatea va scădea local sub 100 de metri.

Foto: ANM

O altă avertizare cod galben este în vigoare pentru județele Mehedinți, Dolj și Olt, unde se anunță ninsori consistente în aceeași perioadă, respectiv 28 noiembrie, ora 15:00 - 29 noiembrie, ora 10:00.

Meteorologii estimează depunerea unui strat de zăpadă de 15-20 de centimetri, iar izolat acesta poate depăși 25 de centimetri. Echivalentul în apă al precipitațiilor este estimat la 20-35 l/mp. Vântul va avea intensificări temporare, cu rafale de 45-50 km/h, suficient pentru a viscoli ninsoarea și pentru a reduce vizibilitatea sub 100 de metri.

Informare meteo: răcire accentuată și vreme de iarnă în mare parte din țară

ANM a emis și o informare meteorologică valabilă în perioada 27 noiembrie, ora 10:00 - 29 noiembrie, ora 20:00, care anunță precipitații mixte, polei, ninsori, viscol și o răcire accentuată a vremii.

În cursul zilei de 27 noiembrie, în nordul Moldovei și în estul Transilvaniei vor predomina ninsorile, iar din timpul serii acestea se vor extinde în cea mai mare parte a Moldovei. Stratul de zăpadă nou depus va avea, în general, grosimi de 4-8 centimetri.

Din după-amiaza zilei de 28 noiembrie, ninsorile vor cuprinde și regiunile sudice. În Oltenia și local în sudul și sud-vestul Munteniei se va depune un strat de zăpadă de 5-10 centimetri, care izolat poate depăși 15 centimetri.

La munte, îndeosebi în Carpații Meridionali, va continua să ningă, iar stratul de zăpadă nou depus va ajunge în general la 5-10 centimetri.

Vânt puternic și temperaturi negative

Începând din noaptea de 27 spre 28 noiembrie, vântul se va intensifica mai întâi în sud-estul țării, apoi și în sud și în zona Carpaților de Curbură. Rafalele vor atinge frecvent 50-70 km/h și vor fi însoțite de ninsoare viscolită și reducerea vizibilității.

Totodată, vremea va intra într-un proces de răcire accentuată. În noaptea de 28 spre 29 noiembrie, temperaturile minime vor deveni negative în cea mai mare parte a țării, iar în estul Transilvaniei valorile vor coborî în jurul pragului de -10 grade Celsius.

Duminică, 29 noiembrie, temperaturile maxime vor rămâne negative în estul, sudul și centrul țării. Cele mai scăzute valori sunt așteptate în nordul Moldovei și în depresiunile intramontane, unde termometrele pot indica aproximativ -6 grade Celsius.

Cod galben de vânt și viscol până vineri după-amiază

O avertizare distinctă este valabilă și în intervalul 28 noiembrie, ora 02:00 - 15:00. În acest interval, Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei și sudul Moldovei se vor confrunta cu rafale de vânt de 50-70 km/h.

În județele Vrancea, Galați și Brăila sunt prognozate ninsori slabe, însă acestea vor fi viscolite de vântul puternic, ceea ce va conduce la scăderea vizibilității sub 100 de metri în anumite zone.