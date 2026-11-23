România se confruntă cu o schimbare semnificativă a vremii. Astăzi, 23 noiembrie, temperaturile scad în mai multe regiuni, ploile se transformă în lapoviță și ninsoare, iar la munte sunt așteptate episoade de viscol puternic. Rafalele de vânt pot ajunge la 120 km/h, în timp ce temperaturile minime vor coborî până la -6 grade Celsius.



Vremea astăzi, 23 noiembrie 2026. Iarna lovește România! Foto: arhiva

Vremea de astăzi aduce primele manifestări serioase ale iernii în mai multe zone din România. Un episod de răcire afectează în special vestul, nordul și centrul țării, unde valorile termice ajung sub mediile normale pentru această perioadă. Precipitațiile se extind în numeroase regiuni, iar în zonele montane, în nordul Moldovei și în estul Transilvaniei predomină ninsorile.

Cele mai dificile condiții sunt prognozate la altitudini mari, unde vântul va viscoli zăpada, iar vizibilitatea poate scădea sub 50 de metri. În sudul și sud-estul țării, temperaturile se mențin mai ridicate, însă ploile și intensificările vântului nu vor lipsi.

Prognoza meteo pentru 23 noiembrie. Unde ninge și unde se depune zăpada

Astăzi, procesul de răcire este resimțit mai ales în regiunile vestice, nordice și centrale, unde temperaturile se situează sub valorile climatologice specifice datei de 23 noiembrie. În schimb, în sudul și sud-estul țării, vremea rămâne ușor mai caldă decât în mod obișnuit.

Cerul va fi predominant noros, iar precipitațiile vor cuprinde suprafețe extinse. Cantitățile de apă vor fi, în general, de 2-15 l/mp, iar în zona montană pot ajunge izolat la 20 l/mp.

Ninsorile vor predomina la munte, în jumătatea de nord a Moldovei și în estul Transilvaniei. În restul Transilvaniei și al Moldovei, în Maramureș și în zonele deluroase din celelalte regiuni sunt așteptate precipitații mixte, sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare. În celelalte zone ale țării va ploua.

Un strat nou de zăpadă, cu grosimi de aproximativ 5-10 centimetri, se va depune în Carpații Occidentali, Carpații Meridionali și Carpații de Curbură. În zonele deluroase din nordul și centrul țării, stratul de zăpadă va ajunge local la 2-5 centimetri.

Vântul va avea intensificări importante la munte, unde rafalele vor atinge 60-90 km/h. La altitudini de peste 1.700 de metri, acestea pot ajunge la 100-120 km/h, provocând viscol puternic și reducerea vizibilității sub 50 de metri.

Nici celelalte regiuni nu vor fi ocolite de intensificările vântului. În vestul și sudul Olteniei, sud-vestul și estul Munteniei, în cea mai mare parte a Transilvaniei, în centrul și sudul Moldovei și în Dobrogea, rafalele vor ajunge la 50-70 km/h.

Temperaturile maxime se vor situa între 1 grad în nordul Moldovei și 13 grade în sudul țării. În sudul Munteniei și în Dobrogea se pot înregistra chiar și 16 grade. Pe timpul nopții, valorile minime vor coborî până la -6 grade în zonele depresionare, în timp ce pe litoral vor ajunge la aproximativ 4 grade.

Cum va fi vremea astăzi în București. Ploi și temperaturi de până la 14 grade

Capitala va avea parte de o zi cu cer predominant noros și precipitații temporare. După ploile slabe prognozate în a doua parte a nopții, vremea va rămâne închisă și pe parcursul zilei de 23 noiembrie.

Cantitățile de precipitații vor fi, în general, de 5-10 l/mp, însă izolat pot ajunge la 15 l/mp.

Vântul va sufla moderat, cu intensificări trecătoare, în special în timpul zilei, când rafalele vor atinge 40-45 km/h.

Din punct de vedere termic, bucureștenii vor beneficia de valori mai ridicate decât cele înregistrate în nordul și centrul țării. Temperatura maximă va ajunge la 12-14 grade Celsius, iar minima va coborî la 1-2 grade.

Vreme rece la Cluj-Napoca. Maxima zilei nu depășește 4 grade

În Cluj-Napoca, vremea va fi considerabil mai rece decât în Capitală. Cerul va rămâne mai mult noros, iar ploile vor fi prezente pe parcursul zilei.

Temperatura maximă prognozată este de numai 4 grade Celsius, semn că răcirea se resimte puternic în Transilvania.

Locuitorii din această regiune vor avea parte de temperaturi sub valorile obișnuite pentru finalul lunii noiembrie, în condițiile în care masa de aer rece afectează nordul și centrul României.

Viscol puternic la munte. Vântul poate atinge 120 km/h

Zonele montane se află printre cele mai afectate de episodul de vreme severă din 23 noiembrie. Temperaturile vor fi mai scăzute decât în mod normal pentru această perioadă, iar precipitațiile vor cădea predominant sub formă de ninsoare.

În Carpații Occidentali, Carpații Meridionali și Carpații de Curbură se va depune un strat nou de zăpadă de 5-10 centimetri, local mai consistent.

Vântul va sufla cu viteze de 60-90 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 de metri rafalele pot ajunge la 100-120 km/h.

Ninsoarea va fi puternic viscolită, iar vizibilitatea poate scădea sub 50 de metri. Condițiile vor fi deosebit de dificile pentru turiști și pentru persoanele care au planificate deplasări în zonele montane.

Ploi abundente în sudul Banatului. Cantitățile de apă pot ajunge la 40 l/mp

Înaintea răcirii accentuate din timpul zilei, precipitațiile au cuprins cea mai mare parte a țării încă din cursul nopții de 22 spre 23 noiembrie.

În majoritatea regiunilor s-au estimat cantități de apă de 2-10 l/mp, însă sudul Banatului se remarcă prin valori mult mai ridicate. Aici, precipitațiile pot acumula 25-30 l/mp și, izolat, chiar 40 l/mp.

La altitudini de peste 1.500 de metri, precipitațiile sunt predominant sub formă de lapoviță și ninsoare. Stratul de zăpadă nou depus poate ajunge la 2-6 centimetri în zonele montane, iar în cea mai mare parte a Carpaților Meridionali sunt posibile acumulări de 10-15 centimetri și izolat de până la 25 de centimetri.

Vântul va avea intensificări temporare, în special la munte, unde rafalele vor viscoli zăpada și vor îngreuna deplasările.

România resimte primele episoade serioase de iarnă

Ziua de 23 noiembrie aduce o schimbare importantă a regimului meteorologic în România. Nordul, centrul și vestul țării resimt cel mai puternic răcirea, în timp ce sudul și sud-estul păstrează temperaturi mai ridicate.

Ninsorile, lapovița, precipitațiile abundente și rafalele puternice de vânt conturează un tablou meteorologic specific începutului de iarnă. La munte, viscolul poate deveni deosebit de intens, în special la altitudini mari.

Șoferii care tranzitează zonele montane sunt sfătuiți să țină cont de condițiile meteo dificile, iar turiștii ar trebui să fie prudenți în zonele expuse vântului și ninsorilor viscolite.

Astfel, România traversează astăzi un episod de vreme rece și instabilă, cu primele depuneri consistente de zăpadă în zonele montane și temperaturi negative în unele regiuni pe timpul nopții.