 Cadre de poveste la munte! Prima ninsoare serioasă a transformat Moieciu de Sus într-un tărâm de basm
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Cadre de poveste la munte! Prima ninsoare serioasă a transformat Moieciu de Sus într-un tărâm de basm

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Iarna și-a intrat pe deplin în drepturi în zonele montane ale României, transformând satele de munte într-un decor desprins parcă din cărțile poștale.

Iarna a pictat peisaje de poveste în județul Brașov
Iarna a pictat peisaje de poveste în județul Brașov Foto: instagram

Astăzi, 14 noiembrie 2026, la Moieciu de Sus, în județul Brașov, precum și în localitățile învecinate Fundata și Peștera, a nins ca în povești, iar un prim strat alb și proaspăt de omăt a acoperit dealurile, brazii și acoperișurile gospodăriilor.

Strat de 2 centimetri de zăpadă la Moieciu, Fundata și Peștera

Momentele spectaculoase au fost surprinse la fața locului și publicate în mediul online de pagina de călătorii Călător în bascheți. În fotografii și filmări se observă cum fulgii de nea cad liniștit peste versanții împăduriți și peste casele răsfirate pe dealuri, așternând deja un strat de aproximativ 2 centimetri de zăpadă la Moieciu, Fundata și Peștera.

„Pur și simplu magic. Azi, 14.11.2026, Moieciu de Sus. Imaginile astea ne-au întors, parcă, în iernile copilăriei. La Moieciu, în județul Brașov și în satele din apropiere s-a depus deja un strat de 2 cm de zăpadă, iar peisajul este de poveste”. 

Atmosferă de basm în mijlocul lunii noiembrie

Apariția zăpezii încă de la jumătatea lunii noiembrie a stârnit imediat entuziasmul iubitorilor de munte și al celor care așteaptă cu nerăbdare sezonul rece, imaginile adunând rapid sute de distribuiri și zeci de comentarii pline de nostalgie. Pentru mulți români, tabloul alb din Moieciu de Sus, Fundata și Peștera amintește de iernile autentice de altădată petrecute la bunici, cu aer rece, liniște deplină și păduri de brazi încărcate de nea.

Această schimbare bruscă de decor vine după ce România a trecut de la un anotimp la altul literalmente de la o zi la alta.

Dacă ieri locuitorii și turiștii se bucurau de soare și de temperaturi neobișnuit de blânde, specifice mai degrabă primăverii, chiar și în zonele montane, astăzi peisajul s-a transformat radical. Și în municipiul Brașov, la Predeal, dar și pe Transfăgărășan, se simte o răcire accentuată a vremii. 

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