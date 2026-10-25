 Simona Trașcă și Marian Buzilă sărbătoresc doi ani de relație! Cum reușesc să mențină vie flacăra iubirii
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Simona Trașcă și Marian Buzilă sărbătoresc doi ani de relație! Cum reușesc să mențină vie flacăra iubirii

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Simona Trașcă și Marian Buzilă împlinesc doi ani de relație, iar aniversarea îi găsește într-o scurtă escapadă romantică la munte. Cei doi s-au căsătorit în acest an și se bucură de o poveste de dragoste frumoasă, care a evoluat rapid încă de la început. Vedeta a vorbit despre căsnicia cu bărbatul alături de care își trăiește iubirea, dar și despre micile tachinări din cuplu. Iată ce mărturisiri a făcut!

Simona Trașcă și Marian Buzilă.
Simona Trașcă și Marian Buzilă. Foto: Arhiva Click!

Simona Trașcă și Marian Buzilă au simțit încă de la început că sunt făcuți unul pentru celălalt. Relația lor a evoluat rapid, iar după doar două luni au decis să se mute împreună. De atunci, cei doi au fost nedespărțiți. Pe 25 octombrie, sărbătoresc doi ani de când formează un cuplu și au ales să marcheze momentul printr-o escapadă la munte.

„Împlinim pe 25 octombrie doi ani de când suntem împreună și plecăm la munte. Au fost doi ani superbi, plini. Deja suntem căsătoriți, ne-am mutat împreună după doar două luni și de atunci stăm non-stop împreună”, a spus Simona Trașcă, pentru Spynews.ro.

Simona Trașcă, despre căsnicia cu Marian Buzilă: „Eu sunt mai impulsivă și el e mai calm”

Simona Trașcă a vorbit și despre dinamica relației cu soțul ei. Vedeta a mărturisit că este o fire mai impulsivă, în timp ce Marian Buzilă este mai calm. Cu toate acestea, cei doi se ceartă rar și preferă să își arate afecțiunea prin gesturi tandre și declarații de dragoste.

Totuși, după perioade îndelungate în care se înțeleg foarte bine, Marian mai provoacă uneori mici tachinări, spre amuzamentul său. Simona a povestit cu umor cum se desfășoară astfel de momente între ei.

„Eu sunt mai impulsivă și el e mai calm. Dar, na, nu prea avem noi de ce să ne certăm. Ne mai ciondănim uneori pentru că Marian se satură de prea mult bine, știi? El e Berbec și îi place «adrenalina», adică îi place să mă «bâzâie» uneori, că, dacă vede că suntem, nu știu, trec și două luni fără să ne ciondănim absolut deloc și ne înțelegem prea bine și toată ziua ne spunem «te iubesc» și ne pupăm, ne iubim, ne drăgălim, ne facem o mie de complimente pe zi, la un moment dat, el nu știe cum să mă ațâțe. Eu sunt și foarte, foarte impulsivă și imediat! El râde, îți dai seama, îi place să se ciondănească cu mine”, a mai povestit Simona Trașcă.

Ce relație are Simona Trașcă cu fiul soțului ei

Atât Simona Trașcă, cât și Marian Buzilă au câte un fiu din fostele relații. Fadi, băiatul vedetei, are 29 de ani și locuiește în Canada alături de soția sa. În ceea ce îl privește pe Matei, fiul lui Marian, în vârstă de șase ani, Simona a povestit că între ei s-a creat o legătură specială.

Vedeta a vorbit, într-un interviu acordat pentru Click!, despre relația apropiată pe care o are cu băiețelul. Cei doi petrec timp împreună ori de câte ori au ocazia, iar micuțul îi arată afecțiunea prin gesturi care o emoționează.

„A fost dragoste la prima vedere, ne-am înțeles bine din prima! Normal că îl iubesc, e o parte din Marian. Are 6 ani, Matei îl cheamă. Îl luăm câteva zile pe săptămână la noi și ieșim în parc, peste tot. Când suntem la București și nu ne vedem decât pe video, mi se face dor de el.

Avem o relație foarte frumoasă, ne zicem că ne iubim, ne luăm în brațe, ne pupăm, îmi este foarte drag! De multe ori, când vine la noi, îmi aduce câte o floricică din grădină! Și atunci când vorbește la telefon cu Marian îi zice: «Vreau să o vad pe Simonica!» și ne salutăm!

Marian este cel mai bun tată, chiar i-am zis de foarte multe ori treaba asta. E unul dintre aspectele pe care le apreciez la el.”

Ghid de cumpărături

banner irinel columbeanu png
Ce meserie avea Irinel Columbeanu în comunism. Puțini știu ce făcea înainte să devină celebru: „Mistrețu studia” Vedete românești
Carmina Vârciu, Liviu Vârciu jpg
Fiica lui Liviu Vârciu a revenit în România! Ce a pățit Carmina în aeroport: „Uitați-vă la mine!” Vedete românești
image
Blocul din Drumul Taberei ar fi fost proiectat să se fisureze în acel loc, dar are probleme structurale cunoscute. Expert: Consolidarea trebuia făcută adevarul.ro
image
Regizorul documentarului „Delta Sălbatică”, după cinci ani de filmări: „Natura și-a regizat singură filmul. Avem scene de blockbuster, dramă și comedie” adevarul.ro

Parteneri

image
„E vina lui Pancu!” Marcel Pușcaș știe ce a dus la dezastrul Rapidului cu FCSB: „Boală veche și netratată” www.fanatik.ro
image
Comuna din România unde nu s-a născut niciun copil timp de un întreg observatornews.ro
image
Obsedat de nemurire, Putin l-a atras în Rusia pe un doctor chinez care spune că poate să facă transplant de cap uman pe un corp nou www.antena3.ro
image
De la 1 ianuarie 2027, cresc cu 2.95% pensiile pentru acești pensionari români. Decizia este oficială www.gandul.ro
image
Fiul Mădălinei Apostol, acuzații grave după moartea mamei sale. Tony susține că mai multe bunuri de valoare au dispărut și le cere celor implicați să le înapoieze www.wowbiz.ro
image
Reguli strice pentru elevi! Câte absențe nemotivate sunt permise în anul școlar 2026-2027 www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Tun financiar dat de Gigi Becali! E gata de lovitura de 5 milioane de euro: „Mă uit pe aplicație” as.ro
image
Ce înseamnă dacă găsești o monedă sau un obiect blocat în mânerul portierei. Este important să acţionezi repede playtech.ro
image
Câți bani încasează Gigi Becali din bilete după FCSB – Rapid 4-1 www.fanatik.ro
image
Ce s-ar fi întâmplat, de fapt, în noaptea în care a izbucnit scandalul între Claudia Ion și ispita-pilot: 'A tras-o de...' 😮 www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Un îndrăgit cuplu din România divorțează, dar el nu vrea să audă de 50-50: „Casa, terenul sunt proprietatea mea personală de dinainte de căsătorie”. Deși e mama copilului său, a spus clar: „Nu o să îi dau venituri necuvenite” www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Împărăteasa se dezbrăca pentru bărbați înainte să urce pe tron! Spectacolele ei erotice au scandalizat okmagazine.ro
image
Regina-Rezervă! Moștenitoarea tronului norvegian îi ține deja locul mamei sale bolnave. Ce apariție spectaculoasă cu tiară a avut Ingrid Alexandra okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
„Scuip pe tine și pe palatul tău”! Cum a încercat Ivan cel Groaznic să o ia de soție pe Elisabeta I a Angliei historia.ro
image
#Biografii
Nikola Tesla: Viața extraordinară a unui Prometeu modern historia.ro
Intervenția estetică pentru care a optat Alina Laufer
Alina Laufer, decisă să facă bani din valul de critici: „Publicitatea e publicitate” Vedete românești
Doinița Oancea își lansează podcast, un proiect de suflet
Doinița Oancea, confesiuni emoționante despre adolescență. Ce i-ar spune actrița versiunii sale de la 14 ani Vedete românești
Geanina Ilieș și fiul său jpg
„Știm amândoi prin câte ai trecut!” Geanina Ilieș, în lacrimi la vorbele fiului său! Cuvintele care au răscolit-o Vedete românești
banner irinel columbeanu png
Ce meserie avea Irinel Columbeanu în comunism. Puțini știu ce făcea înainte să devină celebru: „Mistrețu studia” Vedete românești
Carmina Vârciu, Liviu Vârciu jpg
Fiica lui Liviu Vârciu a revenit în România! Ce a pățit Carmina în aeroport: „Uitați-vă la mine!” Vedete românești
ioana ginghina
FotoIoana Ginghină, fotografie rară cu cea care i-a dat viață! Ce mărturisiri emoționante a făcut actrița Vedete românești
Irinel Columbeanu
VideoFemeia pe care Irinel Columbeanu și-a dorit-o, dar nu a avut-o niciodată. Ce le-a răspuns lui Serghei Mizil și lui Adiță: „Frumos!” Vedete românești
maria ciobanu jpg
VideoMaria Ciobanu a cântat live, la 89 de ani! Cum sună vocea „Ciocârliei” după o lungă pauză de la spectacole Vedete românești
image
Angela Similea, ravisantă la 80 de ani, într-o rochie splendidă, la Gala „Nu există nu se poate”, organizată de Andreea Marin actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net