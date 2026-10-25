Simona Trașcă și Marian Buzilă sărbătoresc doi ani de relație! Cum reușesc să mențină vie flacăra iubirii

Simona Trașcă și Marian Buzilă împlinesc doi ani de relație, iar aniversarea îi găsește într-o scurtă escapadă romantică la munte. Cei doi s-au căsătorit în acest an și se bucură de o poveste de dragoste frumoasă, care a evoluat rapid încă de la început. Vedeta a vorbit despre căsnicia cu bărbatul alături de care își trăiește iubirea, dar și despre micile tachinări din cuplu. Iată ce mărturisiri a făcut!

Simona Trașcă și Marian Buzilă. Foto: Arhiva Click!

Simona Trașcă și Marian Buzilă au simțit încă de la început că sunt făcuți unul pentru celălalt. Relația lor a evoluat rapid, iar după doar două luni au decis să se mute împreună. De atunci, cei doi au fost nedespărțiți. Pe 25 octombrie, sărbătoresc doi ani de când formează un cuplu și au ales să marcheze momentul printr-o escapadă la munte.

„Împlinim pe 25 octombrie doi ani de când suntem împreună și plecăm la munte. Au fost doi ani superbi, plini. Deja suntem căsătoriți, ne-am mutat împreună după doar două luni și de atunci stăm non-stop împreună”, a spus Simona Trașcă, pentru Spynews.ro.

Simona Trașcă, despre căsnicia cu Marian Buzilă: „Eu sunt mai impulsivă și el e mai calm”

Simona Trașcă a vorbit și despre dinamica relației cu soțul ei. Vedeta a mărturisit că este o fire mai impulsivă, în timp ce Marian Buzilă este mai calm. Cu toate acestea, cei doi se ceartă rar și preferă să își arate afecțiunea prin gesturi tandre și declarații de dragoste.

Totuși, după perioade îndelungate în care se înțeleg foarte bine, Marian mai provoacă uneori mici tachinări, spre amuzamentul său. Simona a povestit cu umor cum se desfășoară astfel de momente între ei.

„Eu sunt mai impulsivă și el e mai calm. Dar, na, nu prea avem noi de ce să ne certăm. Ne mai ciondănim uneori pentru că Marian se satură de prea mult bine, știi? El e Berbec și îi place «adrenalina», adică îi place să mă «bâzâie» uneori, că, dacă vede că suntem, nu știu, trec și două luni fără să ne ciondănim absolut deloc și ne înțelegem prea bine și toată ziua ne spunem «te iubesc» și ne pupăm, ne iubim, ne drăgălim, ne facem o mie de complimente pe zi, la un moment dat, el nu știe cum să mă ațâțe. Eu sunt și foarte, foarte impulsivă și imediat! El râde, îți dai seama, îi place să se ciondănească cu mine”, a mai povestit Simona Trașcă.

Ce relație are Simona Trașcă cu fiul soțului ei

Atât Simona Trașcă, cât și Marian Buzilă au câte un fiu din fostele relații. Fadi, băiatul vedetei, are 29 de ani și locuiește în Canada alături de soția sa. În ceea ce îl privește pe Matei, fiul lui Marian, în vârstă de șase ani, Simona a povestit că între ei s-a creat o legătură specială.

Vedeta a vorbit, într-un interviu acordat pentru Click!, despre relația apropiată pe care o are cu băiețelul. Cei doi petrec timp împreună ori de câte ori au ocazia, iar micuțul îi arată afecțiunea prin gesturi care o emoționează.

„A fost dragoste la prima vedere, ne-am înțeles bine din prima! Normal că îl iubesc, e o parte din Marian. Are 6 ani, Matei îl cheamă. Îl luăm câteva zile pe săptămână la noi și ieșim în parc, peste tot. Când suntem la București și nu ne vedem decât pe video, mi se face dor de el.

Avem o relație foarte frumoasă, ne zicem că ne iubim, ne luăm în brațe, ne pupăm, îmi este foarte drag! De multe ori, când vine la noi, îmi aduce câte o floricică din grădină! Și atunci când vorbește la telefon cu Marian îi zice: «Vreau să o vad pe Simonica!» și ne salutăm!

Marian este cel mai bun tată, chiar i-am zis de foarte multe ori treaba asta. E unul dintre aspectele pe care le apreciez la el.”