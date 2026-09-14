Simona Trașcă, șocată de când a aflat că prietena ei Mădălina Apostol s-a sinucis: „Eu o știam ca o femeie foarte puternică”

Mădălina Elena Apostol, cunoscută publicului mai ales prin prisma relației ei cu omul de afaceri Nick Rădoi, s-a stins fulgerător din viață în noaptea de sâmbătă spre duminică, în jurul orei 02:00, la doar 41 de ani. Vestea morții sale a venit ca un șoc pentru cei care au cunoscut-o. Simona Trașcă i-a fost prietenă apropiată și este încă șocată când a aflat că Mădălina a ales să-și pună capăt zilelor. Partenera de viață a lui Nick Rădoi suferea de depresie și fusese internată la psihiatrie înainte să se sinucidă.

Mădălina Apostol și Nick Rădoi Foto: Instagram

Mădălina Apostol s-a stins din viață în noaptea de sâmbătă spre duminică, în jurul orei 02:00. Vestea a venit ca un șoc pentru cei care au cunoscut-o și au iubit-o!

Printre cei profund afectați de dispariția Mădălinei se află și Simona Trașcă, care i-a fost prietenă foarte bună o perioadă de timp, înainte ca aceasta să devină parteneră de viață a omului de afaceri Nick Rădoi.



Simona Trașcă și Mădălina Apostol erau prietene bune Foto: Instagram

Simona Trașcă: „Ne lega o prietenie strânsă! De când cu Nick Rădoi, s-a retras”

Cu lacrimi în ochi și încă șocată, Simona Trașcă a povestit, în exclusivitate pentru Click!, amănunte din perioada prieteniei lor.

„M-a șocat rău de tot, nu-mi vine să cred! Eu o știam ca o femeie foarte puternică. Îți dai seama că ne-am împrietenit, o grămadă de ani la rând, în fiecare săptămână vorbeam și ne vedeam și ne-am înțeles foarte bine tot timpul.

N-am avut niciodată nicio altercație cu ea, nimic, adică ne-am înțeles bine. Nu am avut altceva de împărțit, adică nu m-am certat niciodată cu ea sau ceva, nici nu aveam motive. Nu știu ce să zic, e foarte șocant.

Nu am mai vorbit de câțiva ani, am văzut, o vedeam pe Facebook că o am. Am văzut că postează rar, n-am mai vorbit pentru că ea de când a fost cu Nick Rădoi s-a cam retras și ea nu era așa înainte”, a declarat Simona Trașcă, pentru Click!

Simona Trașcă mai spune că Mădălina Apostol pe care ea a cunoscut-o era o mamă devotată și nu ar fi recurs niciodată la sinucidere.

„Mie mi se pare incredibil cum o mamă care ar face orice pentru copiii ei și îi pune pe primul loc să se sinucidă și să-i lase. Asta mie nu mi-a venit să cred, pentru că eu o cunosc bine pe Mădălina! Acum aflu că suferea de depresie! Este însă foarte grea lupta cu depresia, uneori privești un om și habar nu ai ce e cu adevărat în sufletul lui!

Știu și perioada aceea în care a divorțat de fostul soț și ar fi făcut orice pentru copiii ei! Era o mamă foarte bună și o femeie puternică, adică, deși era ea blândă și avea suflet bun, dar era foarte puternică ca mamă.

Eu am văzut tot timpul în ea genul de mamă care ar face orice și își pune copiii pe primul loc. Tocmai de asta nu am să înțeleg cum să aleagă să se sinucidă ea, să-i lase așa pe copiii ei care încă aveau nevoie de ea! Copiii tot timpul au nevoie de părinți, iar ei nu sunt toți pe picioarele lor total. Adică cum să-i lase ea așa, să se sinucidă?! E incredibil”, a mai spus Simona Trașcă, devastată pentru Click!

Foto: Instagram

Mădălina Apostol avea trei copii

Fosta iubită a lui Nick Rădoi era mama a trei copii: doi băieți de 22 și 19 ani și o fetiță de 10 ani. În anul 2021, aceasta și-a deschis o afacere destul de controversată, fiind vorba de un studio de videochat. Aceasta era foarte mândră de reușită, spunând că investiția a fost una pe măsură, în valoare de sute de mii de euro.

Ea își dorea să își extindă portofoliul antreprenorial, vrând nu doar să schimbe percepția românilor în ceea ce privește industria pentru adulți, cât și să deschidă un restaurant cu livrare la domiciliu.

De-a lungul timpului, numele acesteia a ajuns de multe ori în presa mondenă, deoarece, între ea și afaceristul stabilit în America Nick Rădoi, au existat mai multe împăcări și despărțiri. În urmă cu cinci ani, aceasta susținea că, în primii ani, milionarul ar fi pus mai mulți detectivi pe urmele ei, dar și că a durat ceva timp până când lucrurile s-au liniștit între ei.

Foto: Facebook

Când va fi înmormântată? Nick Rădoi vine azi în România

Cei care au cunoscut-o pe Mădălina și cei care vor să îi aducă un ultim omagiu vor avea posibilitatea să își ia rămas-bun de la ea începând de marți, 15 septembrie.

Trupul neînsuflețit al Mădălinei Apostol va fi depus la Cimitirul Privat „Eternitatea”, situat pe Bulevardul Metalurgiei nr. 65-67, în Sectorul 4 al Capitalei. Acolo sunt așteptați apropiații, prietenii și oamenii care au cunoscut-o de-a lungul timpului și care vor să îi fie alături pentru ultima dată.

Înmormântarea va avea loc joi, 17 septembrie, când aceasta va fi condusă pe ultimul drum de familie, prieteni și cei care au cunoscut-o.

„Pentru cei care ați cunoscut-o pe Mădă și vreţi să vă luați rămas- bun de la ea, va fi depusă la Cimitirul privat „Eternitatea”. Bulevardul Metalurgiei nr. 65-67, Sector 4, Bucureşti. Cei care simțiți să veniți să o vedeți pentru ultima dată și să îi spuneţi rămas-bun.

Vă anunțăm că s-a modificat ziua în care va fi adusă la capelă. Va fi adusă marţi, 15 septembrie, la aceeași adresă. Înmormântarea va avea loc joi, 17 septembrie. Orele vor fi anunțate ulterior”, a transmis Bianca Drăgușanu, o altă bună prietenă a Mădălinei, pe Instagram.

Nick Rădoi a anunțat prin intermediul Click! că va sosi în cursul zilei de luni în țară pentru a participa la funerariile regretatei sale partenere de viață.