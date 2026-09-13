Cu ce probleme de sănătate s-ar fi confruntat Mădălina Apostol. Cum au arătat ultimele zile din viața

Moartea Mădălinei Apostol, la doar 41 de ani, a provocat o puternică undă de șoc în rândul familiei, prietenilor și al celor care au cunoscut-o. Partenera lui Nick Rădoi s-a stins din viață în noaptea de sâmbătă spre duminică, iar, potrivit informațiilor apărute în presă, aceasta s-ar fi confruntat în ultimii ani cu probleme de sănătate mintală.

Mădălina Apostol. Foto: Facebook

Viața Mădălinei devenise tot mai discretă în ultima perioadă. Cancan.ro a relatat, citând surse, că aceasta ar fi trecut prin episoade depresive și că, la un moment dat, ar fi fost internată într-o unitate medicală de psihiatrie. Aceleași surse au susținut și existența unor episoade anterioare în care femeia și-ar fi pus viața în pericol, inclusiv în perioada în care locuia în Mexic alături de Nick Rădoi.

Mădălina Apostol s-ar fi confruntat cu depresie

Potrivit acelorași informații, Mădălina ar fi urmat și un tratament medicamentos pentru depresie. Au apărut, de asemenea, relatări potrivit cărora aceasta ar fi ajuns în comă cu câteva zile înainte de deces, iar medicii nu au putut să îi salveze viața.

Nick Rădoi a confirmat pentru Click! că partenera sa s-a stins din viață și a declarat că se află într-o stare profundă de șoc. Milionarul a precizat că va reveni luni în România pentru a participa la funeraliile Mădălinei.

„Eu sunt distrus. Ajung luni și eu”, a declarat Nick Rădoi, pentru Click!, după moartea partenerei sale, Mădălina Apostol.

Mădălina Apostol vorbea despre problemele sale de sănătate

În urmă cu mai mulți ani, Mădălina Apostol povestea într-un interviu pentru CSID despre o altă problemă medicală cu care fusese diagnosticată. Aceasta spunea că suferea de vasculită, o afecțiune autoimună care îi provocase simptome severe și dureri importante.

„Vasculita este o boală autoimună foarte periculoasă și apare fără să-ți trimită vreun semnal de alarmă înainte. Mie mi-a apărut din neant, pur și simplu într-o zi mi-am văzut picioarele din ce în ce mai inflamate, pline de vânătăi care se extindeau rapid, iar durerea a fost una de nesuportat.

(…) Ce trebuie să știm despre vasculită? Că dacă se declanșează, este foarte periculoasă. Vasele de sânge se inflamează atât de tare, iar afecțiunea se poate instala chiar și în organele interne, de la rinichi și până la creier.”

„Am crezut că voi rămâne invalidă”

În același interviu, Mădălina Apostol a povestit și cum au început problemele de sănătate și care au fost simptomele care au determinat-o să ceară ajutor medical. Deși a ajuns rapid la medic, aceasta susținea că diagnosticul inițial nu ar fi fost corect, iar tratamentul primit nu i-ar fi ameliorat starea. În zilele următoare, situația s-ar fi agravat considerabil, ajungând din nou la spital într-o stare gravă.

„Simptomele care m-au îngrijorat cel mai tare nu au fost cele mai sus descrise, pentru că am ajuns la medic imediat ce picioarele mele s-au transformat. Însă medicul nu m-a diagnosticat corect, mi-a dat un tratament greșit pe baza de antibiotic și m-a trimis acasă, fapt ce a agravat situația. Iar eu am fost atacată de această afecțiune foarte agresiv în zilele următoare, astfel că am ajuns la spital din nou, de data aceasta în convulsii și complet inconștientă.

(…) În acel moment am crezut că voi rămâne invalidă pentru că picioarele mele erau efectiv necrozate.”