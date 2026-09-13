 Ultima fotografie postată de Mădălina Apostol înainte de tragedie. Ce mesaj a transmis
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FotoUltima fotografie postată de Mădălina Apostol înainte de tragedie. Ce mesaj a transmis

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Mădălina Apostol, partenera de viață a milionarului Nick Rădoi, s-a stins din viață în noaptea de sâmbătă spre duminică, în jurul orei 02:00, la 41 de ani. Potrivit informațiilor confirmate de Nick Rădoi, în exclusivitate pentru Click!, Mădălina și-ar fi pus capăt zilelor. Afaceristul a mărturisit că este „distrus” de pierdere și a anunțat că va reveni luni în România pentru a participa la înmormântarea partenerei sale.

„În acest moment, sunt distrus”, a declarat Nick Rădoi, pentru Click!

Mădălina Apostol și Nick Rădoi.
Mădălina Apostol și Nick Rădoi. Foto: click.ro

Ultima postare făcută de Mădălina Apostol pe rețelele de socializare

Cu doar câteva ore înainte de tragedie, Mădălina Apostol publicase pe rețelele de socializare o fotografie cu fiul său, pregătit pentru școală. Postarea avea să fie ultima apariție a acesteia în mediul online, iar imaginea i-a emoționat profund pe cei care au aflat ulterior vestea.

Mădălina Apostol era mama a trei copii, pe care i-a prezentat public în 2021, într-o ediție a emisiunii „Xtra Night Show”, unde a venit împreună cu mama sa.

Ultima postare a Mădălinei Apostol.
Ultima postare a Mădălinei Apostol. Foto: Facebook

Ce spunea Nick Rădoi despre relația cu Mădălina Apostol

Povestea de iubire dintre Mădălina Apostol și Nick Rădoi a fost una intens urmărită de presa mondenă. Relația lor a trecut de-a lungul anilor prin mai multe despărțiri și împăcări, însă, în ultima perioadă, cei doi păreau să fi ajuns la un echilibru și au ales să își trăiască viața personală departe de lumina reflectoarelor.

Într-un interviu acordat anterior, Nick Rădoi explica motivul pentru care a preferat discreția și lăsa să se înțeleagă că relația cu Mădălina era una stabilă.

„Am încercat să stau departe cu viața personală, pentru că e mult mai bine așa. Am fost acolo unde știați voi totul, când ne despărțeam și ne împăcam. Dar unde este Mădălina? Întrebarea este: după atâția ani de zile, dacă nu o vedeți nicăieri, presa ar trebui să-și dea seama că nu are unde să fie decât cu mine. Am ținut totul privat. Suntem ok, totul este bine, nu am ce să spun mai mult”, a spus Nick Rădoi pentru Spynews.ro.

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