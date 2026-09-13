Povestea de iubire dintre Nick Rădoi și Mădălina Apostol. S-au despărțit și împăcat de mai multe ori

Relația dintre Nick Rădoi și Mădălina Apostol a fost una dintre cele mai comentate povești din lumea mondenă românească. După o perioadă în care au trăit discret, a venit un anunț tragic: Mădălina Apostol a murit.

Povestea de dragoste dintre Mădălina Apostol și Nick Rădoi Foto: Facebook

O relație intensă, cu despărțiri și împăcări repetate

Relația dintre Nick Rădoi și Mădălina Apostol a fost una dintre cele mai comentate povești din lumea mondenă românească. Cei doi s-au cunoscut în perioada în care Mădălina era prezentă în showbiz, iar Nick Rădoi venea frecvent în România și participa la evenimente mondene. În acest mediu s-au apropiat, iar legătura lor a devenit rapid subiect de interes pentru public.

Întâlnirea a avut loc în cercurile mondene, unde Mădălina Apostol era activă, iar Nick Rădoi era deja cunoscut pentru aparițiile sale alături de vedete din România. Relația a evoluat natural și a continuat dincolo de granițe, odată cu mutarea Mădălinei în Statele Unite.

Povestea lor a fost marcată de perioade de apropiere intensă, urmate de despărțiri și împăcări. Presa a relatat în repetate rânduri despre momente tensionate, dar și despre reveniri în care Nick Rădoi declara că Mădălina i-a fost alături în cele mai dificile perioade ale vieții. Chiar și atunci când nu mai formau un cuplu, cei doi au rămas apropiați și au continuat să păstreze legătura.

Începuturile controversate

Într-un interviu acordat în 2021, Mădălina Apostol a vorbit deschis despre începuturile relației cu Nick Rădoi, mărturisind că primii ani au fost departe de a fi simpli. Spunea că relația lor a trecut prin momente tensionate, marcate de neîncredere și presiune, iar unul dintre episoadele care au afectat-o profund a fost acela în care Nick Rădoi ar fi apelat la detectivi pentru a o urmări.

Mărturia ei arăta o perioadă dificilă, în care ambii încercau să își găsească echilibrul într-o poveste de iubire intensă, dar complicată, potrivit Spynews.

De-a lungul timpului, cei doi au reușit să depășească obstacolele și au ajuns chiar să discute despre căsătorie. La un moment dat, Mădălina a confirmat că își uniseră destinele în mare secret, fără să ofere detalii publice, preferând discreția în privința vieții personale.

„Am încercat să stau departe cu viața personală, pentru că e mult mai bine așa. Am fost acolo unde știați voi totul, când ne despărțeam și ne împăcam. Dar unde este Mădălina? Întrebarea este: după atâția ani de zile, dacă nu o vedeți nicăieri, presa ar trebui să-și dea seama că nu are unde să fie decât cu mine. Am ținut totul privat. Suntem ok, totul este bine, nu am ce să spun mai mult”, a spus Nick Rădoi, în august 2026.

Retragerea Mădălinei și mutarea în Mexic

În ultimii ani, Mădălina Apostol a ales discreția. S-a mutat în Mexic, unde a trăit alături de Nick Rădoi și de copiii ei, departe de atenția publică. Nick Rădoi a confirmat că ea prefera o viață liniștită, fără expunere mediatică, concentrându-se pe familie și pe echilibrul personal.

După ce s-au cunoscut în România, Mădălina Apostol și Nick Rădoi au continuat relația peste ocean.

„Mădălina și-a schimbat viața. Nu mai este Mădălina pe care o știați voi, s-a schimbat și datorită mie. Când un om cunoaște două vieți, nu doar pe cea de dinainte, ci ajunge să cunoască două variante, își alege partea care este mult mai bună. Mă bucur pentru ea și pentru schimbarea din viața ei. Locuim în Los Angeles acum, în Huntington Beach. A ales discreția în ultimii ani, la fel ca mine, pentru mai multă liniște, și e mult mai bine așa”, a spus Nick recent.

Mădălina Apostol avea trei copii: doi băieți, de 22 și 19 ani și o fată de 10 ani. Identitatea tatălui lui Miriam, fiica Mădălinei Apostol, nu a fost dezvăluită public, însă la momentul în care a născut, prietena cea mai bună a Monicăi Gabor era despărțită de Nick Rădoi.