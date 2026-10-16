Iarna a venit deja în Postăvaru! Imagini spectaculoase cu zăpada de la munte. Ce anunță meteorologii

Prima ninsoare și-a făcut apariția în Masivul Postăvaru, unde vârful muntelui a fost acoperit de un strat de zăpadă în noaptea de 15 spre 16 octombrie. Imaginile surprinse în zonă au ajuns rapid pe rețelele de socializare, oferind o imagine autentică de iarnă, deși calendarul arată că suntem încă în mijlocul toamnei.

Masivul Postăvaru. Foto: Shutterstock

Terasele din apropierea telecabinei și telegondolei au fost acoperite de zăpadă, iar filmările publicate pe Facebook au atras numeroase reacții. În același timp, turiștii care și-au planificat o vizită în Poiana Brașov trebuie să țină cont de condițiile meteorologice anunțate pentru perioada următoare, când sunt așteptate intensificări ale vântului și temperaturi scăzute.

Reacții împărțite după apariția primilor fulgi în Postăvaru

Imaginile cu muntele îmbrăcat în alb au stârnit entuziasm în mediul online. Mulți dintre cei care au văzut fotografiile și filmările au apreciat frumusețea peisajului și au descris atmosfera drept una de poveste.

Printre mesajele publicate de internauți s-au numărat comentarii precum „Ce frumos peisaj”, „Feeric, atmosfera de basm” și „Lasă că vine și la noi”. Alți utilizatori au reacționat cu mesaje scurte de apreciere sau cu emoticoane care exprimau bucuria în fața imaginilor de la munte.

Nu toată lumea a primit însă cu aceeași încântare vestea primei ninsori. O parte dintre internauți au considerat că zăpada a apărut prea devreme, având în vedere că luna octombrie nu s-a încheiat încă. „Crăciun fericit”, „Nuuuu.. Prea devreme.. Brrrr” și „Cam devreme ținând cont că suntem în octombrie” se numără printre reacțiile celor care nu se grăbesc să întâmpine sezonul rece.

Imaginile au fost surprinse inclusiv de camerele de supraveghere instalate la o terasă din Masivul Postăvaru, transmisiunea fiind disponibilă în direct pe YouTube. Astfel, peisajul montan acoperit de zăpadă a putut fi urmărit și de persoanele care nu se aflau în acel moment în zonă.

ANM anunță viscol, ninsori și temperaturi în scădere

Prima ninsoare din Postăvaru vine într-o perioadă în care meteorologii au anunțat condiții de vreme rea în mai multe regiuni ale țării. Avertizarea emisă de Administrația Națională de Meteorologie pentru intervalul 14-16 octombrie vizează intensificări ale vântului, iar în zonele montane înalte sunt prognozate precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

Miercuri, 14 octombrie, rafalele de vânt urmau să atingă, în general, viteze de 45-55 km/h în Dobrogea, jumătatea de sud a Moldovei, estul Munteniei și, izolat, în sudul Banatului. Pentru zilele de joi și vineri, 15 și 16 octombrie, au fost anunțate intensificări locale ale vântului în Moldova, Dobrogea și estul Munteniei, cu viteze de până la 40-50 km/h.

În zonele montane înalte, în special în Carpații Meridionali și Carpații de Curbură, rafalele pot ajunge la 60-80 km/h. La altitudini de peste 1.500 de metri sunt așteptate episoade de lapoviță și ninsoare. În Carpații Meridionali și Orientali, precipitațiile pot determina depunerea unui strat de zăpadă cu grosimi cuprinse, în general, între 5 și 15 centimetri.

Schimbările de vreme sunt însoțite și de o tendință de răcire în mai multe regiuni ale României. În Banat și Crișana, temperaturile maxime sunt estimate să coboare de la 18-19 grade Celsius spre 16 grade, în timp ce minimele nocturne pot ajunge la 4-5 grade. Ploile slabe din primele zile sunt așteptate să se extindă în a doua parte a intervalului.

În Transilvania, maximele vor scădea de la aproximativ 16 grade la 13 grade Celsius, iar minimele nocturne pot ajunge la 2 grade. Probabilitatea de precipitații rămâne ridicată pe parcursul perioadei analizate. În Maramureș, valorile maxime sunt estimate să coboare spre 14 grade Celsius, cu posibilitatea unor ploi mai abundente în a doua parte a intervalului.

În Moldova, temperaturile maxime vor scădea de la 15 la 13 grade Celsius, iar minimele vor ajunge la 4-5 grade. În Dobrogea, răcirea va fi mai pronunțată, cu maxime care pot coborî de la 22 de grade la aproximativ 13 grade Celsius. În Muntenia și Oltenia, temperaturile din timpul zilei se vor situa în jurul valorilor de 14-16 grade, iar noaptea vor fi cuprinse între 5 și 6 grade.

La munte, meteorologii estimează o scădere a temperaturilor maxime de la 9 la 5 grade Celsius. Pe timpul nopții, valorile pot coborî până la minus un grad, ceea ce înseamnă că sunt așteptate primele temperaturi negative în aceste zone.

Primele ninsori au apărut și în zona Bâlea Lac

Masivul Postăvaru nu este singura zonă montană în care a apărut zăpada înainte de venirea iernii calendaristice. La Bâlea Lac, în Masivul Făgăraș, primul strat de zăpadă din acest sezon s-a depus în noaptea de 22 septembrie. În primele ore ale dimineții, temperaturile au coborât până la minus 2 grade Celsius.

Condițiile meteorologice s-au înrăutățit în ziua următoare, când ninsoarea abundentă și viscolul au afectat circulația pe DN7C, Transfăgărășanul, în zona Bâlea Lac.

Drumarii au intervenit pentru îndepărtarea zăpezii și menținerea carosabilului practicabil. Echipele Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Brașov au folosit două utilaje echipate cu lamă și au împrăștiat peste cinci tone de material antiderapant.