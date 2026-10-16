 Ninge abundent pe Transfăgărășan! Drumarii intervin cu utilaje, iar șoferii sunt avertizați
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

VideoNinge abundent pe Transfăgărășan! Drumarii intervin cu utilaje, iar șoferii sunt avertizați

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Iarna și-a făcut simțită prezența pe Transfăgărășan, unde ninsorile abundente căzute în zona alpină au impus intervenția utilajelor de deszăpezire. Drumarii de la Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov au acționat vineri dimineață pentru îndepărtarea stratului consistent de zăpadă.

Ninge abundent pe Transfăgărășan
Ninge abundent pe Transfăgărășan Foto: Arhiva

Iarna s-a instalat pe Transfăgărășan

Potrivit reprezentanților DRDP Brașov, citați de News.ro, pe sectoarele aflate la altitudine se intervine cu utilaje și materiale antiderapante, iar șoferii sunt avertizați că vremea se va menține severă și în următoarele zile. Autoritățile recomandă evitarea deplasărilor în zonă de către conducătorii auto care nu au vehiculele echipate corespunzător pentru condiții de iarnă.

Ninsorile au început încă de joi seară în zona montană a județului Argeș, inclusiv pe DN 7C Transfăgărășan, unde stratul de zăpadă s-a depus rapid pe carosabil. Din acest motiv, echipele de intervenție au fost mobilizate pentru a preveni apariția unor probleme de trafic.

Și reprezentanții Salvamont Argeș au emis o atenționare pentru turiști, precizând că la altitudini de peste 1.600 de metri vizibilitatea este redusă, iar temperaturile au coborât semnificativ.

Salvatorii montani recomandă informarea prealabilă asupra condițiilor meteo, utilizarea unui echipament adecvat și evitarea traseelor expuse sau a deplasărilor care pot pune în pericol siguranța persoanelor.

Nu este prima dată când ninge pe Transfăgărășan

Drumarii de la Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov au intervenit pe 23 septembrie pe Transfăgărășan, unde s‑a înregistrat o ninsoare abundentă. Circulația se desfășura în condiții de iarnă, în special în zona alpină de la Bâlea Lac, au transmis reprezentanții instituției.

Potrivit DRDP Brașov, două utilaje de deszăpezire au acționat pe traseu, iar pe carosabil au fost împrăștiate peste cinci tone de sare. Chiar și așa, stratul de zăpadă și temperaturile scăzute mențin condițiile dificile de trafic.

Recomandările salvamontiștilor

Salvamontiștii avertizează că, la altitudini de peste 2.000 de metri, vremea se poate schimba rapid, în doar câteva ore, iar zăpada și gheața pot acoperi marcajele sau transforma porțiuni aparent ușoare în zone periculoase.

„Înainte de plecare, informați‑vă despre starea traseului și nu ezitați să renunțați sau să schimbați ruta dacă evoluția vremii nu este favorabilă. Pentru situații de urgență, apelați 112”, au transmis aceștia.

Recomandările pentru turiști sunt clare: verificarea prognozei meteo și a condițiilor din zona montană, alegerea traseelor în funcție de experiență și de realitatea din teren, echipament adecvat pentru temperaturi scăzute și suprafețe alunecoase, încălțăminte cu talpă aderentă și, acolo unde este necesar, echipament specific de iarnă.

Ghid de cumpărături

Joe Manganiello foto Profimedia jpg
FotoJoe Manganiello, imagini șocante din spital. Actorul a slăbit 27 de kilograme în doar două săptămâni Vedete internaționale
Aida, nepoata suspectă că și a ucis bunicul jpg
Cine este tânăra de 22 de ani suspectată că și-a ucis bunicul la Cluj. Aida locuia peste ocean și venise în vacanță Național
image
#Analize Adevărul
România, prinsă în capcana taxelor și a birocrației. Economist de top: „Suntem ca Nigeria”. Prăpastia dintre București și restul țării adevarul.ro
image
Caz medical extrem de rar în lume. Unui adolescent i-a crescut un dinte deasupra ochiului adevarul.ro

Parteneri

image
Mihai Rotaru, mulțumit după Universitatea Craiova – Getafe 1-1? Pavel Badea a dezvăluit ce a discutat cu patronul www.fanatik.ro
image
Vremea de mâine 17 octombrie. Iarna îşi intră deja în drepturi. Ninsori şi rafale puternice în mai multe zone observatornews.ro
image
"Cerșetorul cu Lexus" din Iași a adunat de la trecători o sumă uriașă în doar 8 ore www.antena3.ro
image
Iarna a lovit în forță România. Ninsori abundente pe Transfăgărășan și în alte zone montane din țară. Prognoză de ultimă oră de la ANM www.gandul.ro
image
Răsturnare incredibilă în cazul crimei din valiză! Valentina ar fi fost ucisă cu un cuțit, dar arma a dispărut. Ce arată fotografiile apărute după tragedie www.wowbiz.ro
image
Un bărbat și-a organizat nunta cu soția la etaj și botezul copilului pe care îl avea cu altă femeie la parter, în același restaurant. Invitații s-au luat la bătaie www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Milionarul celebru a înşelat-o cu cea mai bună prietenă a ei, iar femeia s-a răzbunat crunt: „Am găsit mângâiere în braţele lui” as.ro
image
Când vine iarna adevărată în România. Prognoze: sunt așteptate ninsorile serioase, cât ar putea ține zăpada playtech.ro
image
Universitatea Craiova – Getafe, audiență uriașă la TV! Cifre surprinzătoare în lupta cu Pro TV și Antena 1 www.fanatik.ro
image
Avem înregistrarea cu mesajul de adio al Mădălinei Apostol. Ultimele cuvinte înainte de tragedie www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
„Sunt singură ca pasărea cerului!” Artista noastră a anunțat că s-a despărțit de iubit! Mesajul transmis cu puțin timp în urmă www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
”Nici nu se mai chinuie să ascundă extratereștrii de la Casa Albă!” Femeile din cercul lui Trump au îngrozit rețelele de socializare okmagazine.ro
image
S-a culcat cu 800 de bărbați, adoră relațiile intime, dar spune că a decis să renunțe la sex, după ce a găsit o ”variantă mai bună”. Care e aceasta? okmagazine.ro
image
#Istorie Medievală Universală
Povestea ursului din Tapiseria de la Bayeux: luptele cu animale din Anglia medievală historia.ro
image
#Napoleon şi războaiele sale
Napoleon pe insula Sfânta Elena: ultimii ani ai unui împărat în exil historia.ro
anaf png
ANAF schimbă procedura! Cine poate să răspundă pentru restanțele fiscale ale altei persoane Național
batran SURSA Pixabay
Un bătrân de 90 de ani din Iași a primit în casă o tânără pe care voia să o ajute. A rămas fără economiile de-o viață Național
descoperire Egipt
O piatră misterioasă, descoperită în fața unei case, a scos la iveală o comoară egipteană veche de 3.300 de ani Internațional
paznic magazin
Un agent de pază are dreptul să-ți verifice geanta la ieșirea din magazin? Ce drepturi ai și când poți refuza controlul Fapt divers
Aida, nepoata suspectă că și a ucis bunicul jpg
Cine este tânăra de 22 de ani suspectată că și-a ucis bunicul la Cluj. Aida locuia peste ocean și venise în vacanță Național
image png
Scandal la Oradea. Primăria a tăiat un frasin de 245 de ani, la doar câteva zile după ce l-a declarat monument Național
Cea mai mica pensie din Romania
Vești pentru pensionari! Ce majorări ar putea fi aplicate de la 1 ianuarie 2027 Național
euro pixabay jpg
Job plătit cu peste 4.000 de euro pe lună în Germania. Românii pot aplica chiar dacă nu au experiență Internațional
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net
image
Indicatorul rutier care derută șoferii. Amenzi de până la 1.730 de lei și permis suspendat pentru 60 de zile actualitate.net