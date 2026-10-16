Ninge abundent pe Transfăgărășan! Drumarii intervin cu utilaje, iar șoferii sunt avertizați

Iarna și-a făcut simțită prezența pe Transfăgărășan, unde ninsorile abundente căzute în zona alpină au impus intervenția utilajelor de deszăpezire. Drumarii de la Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov au acționat vineri dimineață pentru îndepărtarea stratului consistent de zăpadă.

Ninge abundent pe Transfăgărășan Foto: Arhiva

Iarna s-a instalat pe Transfăgărășan

Potrivit reprezentanților DRDP Brașov, citați de News.ro, pe sectoarele aflate la altitudine se intervine cu utilaje și materiale antiderapante, iar șoferii sunt avertizați că vremea se va menține severă și în următoarele zile. Autoritățile recomandă evitarea deplasărilor în zonă de către conducătorii auto care nu au vehiculele echipate corespunzător pentru condiții de iarnă.

Ninsorile au început încă de joi seară în zona montană a județului Argeș, inclusiv pe DN 7C Transfăgărășan, unde stratul de zăpadă s-a depus rapid pe carosabil. Din acest motiv, echipele de intervenție au fost mobilizate pentru a preveni apariția unor probleme de trafic.

Și reprezentanții Salvamont Argeș au emis o atenționare pentru turiști, precizând că la altitudini de peste 1.600 de metri vizibilitatea este redusă, iar temperaturile au coborât semnificativ.

Salvatorii montani recomandă informarea prealabilă asupra condițiilor meteo, utilizarea unui echipament adecvat și evitarea traseelor expuse sau a deplasărilor care pot pune în pericol siguranța persoanelor.

Nu este prima dată când ninge pe Transfăgărășan

Drumarii de la Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov au intervenit pe 23 septembrie pe Transfăgărășan, unde s‑a înregistrat o ninsoare abundentă. Circulația se desfășura în condiții de iarnă, în special în zona alpină de la Bâlea Lac, au transmis reprezentanții instituției.

Potrivit DRDP Brașov, două utilaje de deszăpezire au acționat pe traseu, iar pe carosabil au fost împrăștiate peste cinci tone de sare. Chiar și așa, stratul de zăpadă și temperaturile scăzute mențin condițiile dificile de trafic.

Recomandările salvamontiștilor

Salvamontiștii avertizează că, la altitudini de peste 2.000 de metri, vremea se poate schimba rapid, în doar câteva ore, iar zăpada și gheața pot acoperi marcajele sau transforma porțiuni aparent ușoare în zone periculoase.

„Înainte de plecare, informați‑vă despre starea traseului și nu ezitați să renunțați sau să schimbați ruta dacă evoluția vremii nu este favorabilă. Pentru situații de urgență, apelați 112”, au transmis aceștia.

Recomandările pentru turiști sunt clare: verificarea prognozei meteo și a condițiilor din zona montană, alegerea traseelor în funcție de experiență și de realitatea din teren, echipament adecvat pentru temperaturi scăzute și suprafețe alunecoase, încălțăminte cu talpă aderentă și, acolo unde este necesar, echipament specific de iarnă.