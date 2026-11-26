O poveste demnă de un scenariu de film a fost relatată de renumita avocată de divorțuri Kristina Venturini. Aceasta a dezvăluit cel mai bizar caz din cariera sa: un bărbat din Viena i-a oferit soției sale o vacanță romantică la Lisabona cu ocazia împlinirii a zece ani de căsnicie, dar a abandonat-o în aeroport și a plecat cu amanta la New York.

Femeie abandonată de soț, la aeroport. Foto: magnific.com

Cuplul, care avea împreună doi copii, își propusese ca această călătorie în Portugalia să le reaprindă flacăra relației. Totul a decurs conform planului până la aeroport. După ce au trecut de controlul de securitate, bărbatul i-a spus soției că merge să își cumpere un parfum, urându-i „zile frumoase la Lisabona”, scrie Heute.

Și-a abandonat soția în aeroport și a plecat în vacanță cu amanta

„Există lucruri despre care ai crede că nu ar putea exista”, susține avocata Kristina Venturini, specializată în divorțuri. În cadrul unui podcast ea a povestit cum o femeie a fost abandonată de soțul ei în aeroport pentru amantă.

Cuplul era împreună de zece ani, avea doi copii și își dorea să-și reînvie căsnicia cu o călătorie în Portugalia. Cei doi au mers împreună la poarta de îmbarcare, dar bărbatul a spus că merge să cumpere un parfum și i-a urat soției sale vacanță plăcută. L-a așteptat cât l-a așteptat, dar ea a plecat, ba chiar s-a îmbarcat în avion fără el. A întrebat inclusiv echipajul de zbor despre el, dar bărbatul dispăruse.

Cum a descoperit că soțul a fugit cu amanta

A ajuns la Lisabona, ba chiar s-a cazat în camera de hotel ce era decorată cu trandafiri. O sticlă de șampanie o aștepta, dar nu și soțul. Atunci, ea a decis să deschidă iPad-ul și acolo a văzut, prin iCloud, mesajul care a șocat-o: „Bună, draga mea, voi fi acolo în șase ore. Te iubesc, ești dragostea vieții mele”.

Atunci, ea și-a dat seama că a fost abandonată în aeroport pentru o altă femeie. Soțul ei a zburat la New York pentru a se întâlni cu amanta. Așa a ajuns la avocata Kristina Venturini, care a ajutat-o în procesul de divorț odată întoarsă în Viena.

„Vom divorța rapid și pur și simplu îi vom lua apartamentul”, a spus la vremea respectivă avocata soției trădate. Femeia nu avea nevoie de apartament; „Era un mic premiu de consolare”, a spus Venturini. Din punct de vedere financiar, femeia era în siguranță, deoarece era o banchetă de succes.

Pierderea căsniciei a rănit-o extrem de tare pe aceasta. Venturini a dezvăluit faptul că ea a căzut într-o depresie profundă după despărțire și abia a putut face față la ceea ce se întâmplase.